Xiaomi, yapay zekaya sahip ilk gazlı ocağını tanıttı

·1·Teknoloji
Xiaomi, yapay zekaya sahip ilk gazlı ocağını tanıttı

Xiaomi markası, ev aletleri kategorisindeki bir sonraki yenilikçi ürününü piyasaya sürdü. Ixbt.com'a göre, yeni Xiaomi Mijia Smart Gas Stove 3 Max, şirketin tarihinde yapay zeka teknolojileriyle donatılmış ilk gazlı ocak olup, güvenlik ve yemek pişirme sürecini yeni bir seviyeye taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu mutfak cihazı, gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle cihaz, tencere sıcaklığını sürekli izleme, mutfakta insan olup olmadığını algılama ve tehlikeli durumlarda gaz akışını otomatik olarak kesme yeteneğine sahiptir.

Akıllı güvenlik sistemi ve yenilikçi sensörler

Ocağın sağ tarafındaki göz, 500 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı özel bir titanyum prob ile donatılmıştır. Bu prob, tencere veya tavanın tabanıyla sürekli temas halindedir ve verileri merkezi sisteme iletir. Yapay zeka, kaptaki sıvının tükendiğini veya boş ısındığını algılayarak gazı derhal kapatır.

Ayrıca cihazın önünde 0,9 metreye kadar mesafeyi kapsayan özel bir radar çalışır. Kullanıcı ocağın yanından uzaklaşırsa, sistem 30 dakika sonra uyarı sinyali verir, 60 dakika sonra ise ocak gözlerini tamamen kapatır.

Teknik özellikler ve kontrol

Cihazın her iki ocak gözü toplamda 5200 W güç sağlar. İki kanallı oksijen iletim sistemi ve 154 özel delik sayesinde alevin eşit dağılımını sağlar. Sonuç olarak, ısı verimliliği (KPI) yüzde 75'e ulaşarak önceki nesil modellere göre yüzde 12 daha yüksek bir performans sergiler.

Kullanıcı kolaylığı için ocak, 1 ile 180 dakika arasında iki bağımsız zamanlayıcıyı destekler. Kap sıcaklığını gerçek zamanlı izleme, tüm bildirimleri alma ve cihazı yönetme işlemleri Mi Home uygulaması üzerinden gerçekleştirilir.

Cihazın gövdesi, leke ve parmak izlerine karşı dayanıklı, hidrofobik ve oleofobik nano kaplamalı mikrokristal cam ile kaplanmıştır, bu da temizliğini korumayı kolaylaştırır.

XiaomiSmart Gas StoveTeknolojiYapay ZekaEv Aletleri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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