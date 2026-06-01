Ekstrem sporcu 180 metre yükseklikte nefes kesen bir yürüyüş gerçekleştirdi

·97·Dünya
Ekstrem sporcu 180 metre yükseklikte nefes kesen bir yürüyüş gerçekleştirdi

Estonyalı ekstrem sporcu Jaan Roose, bir başka rekor kıran performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Polonya'nın başkenti Varşova'daki en yüksek iki gökdelen arasına gerilen ip üzerinde yürüdü.

Sporcu, 310 metre yüksekliğindeki Varso Tower ile 237 metrelik Kültür ve Bilim Sarayı arasına gerilen ip üzerinde yaklaşık 500 metre mesafe kat etti. En şaşırtıcı olanı ise, bu yürüyüşün yerden yaklaşık 180 metre yükseklikte gerçekleştirilmiş olmasıydı.

Bu performans sadece fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda güçlü bir zihinsel dayanıklılık ve denge gerektiriyor. Rüzgar, yükseklik korkusu ve risk faktörlerine rağmen Jaan Roose bu sınavı başarıyla tamamlayarak izleyenleri hayrete düşürdü.

Bu tür ekstrem performanslar, üst düzey eğitim ve güvenlik önlemlerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir. Jaan Roose ise bu konuda deneyimini ve ustalığını bir kez daha kanıtladı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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