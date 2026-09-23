Xiaomi, yapay zeka ve rekor düzeyde güç sunan yeni mutfak havalandırma sistemini tanıttı

Xiaomi, mutfak aletleri pazarında şimdiye kadarki en yeni ve en güçlü ürününü resmen satışa sundu. Mijia Smart Range Hood 3 Max olarak adlandırılan bu akıllı cihaz; yüksek teknoloji özellikleri, yapay zeka yetenekleri ve benzeri görülmemiş hava çekiş gücü ile donatılmış olup ev aletleri sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni cihazın Çin pazarındaki başlangıç fiyatı devlet teşviki dahil 4598,5 yuan olarak belirlendi. Cihaz, 360 W gücünde modern bir fan, sekiz farklı çalışma seviyesi ve saniyede 17,5 metre maksimum hava akış hızı ile donatılmıştır. Bu veriler, önceki nesil modellere kıyasla önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Teknik özellikler ve yüksek basınç gücü

Cihazın temel teknik başarılarından biri, maksimum statik basıncının 1700 Pa seviyesine ulaşmasıdır. Üreticinin sunduğu verilere göre, yeni cihazda hava akışı önceki nesle göre yüzde 34,6, basınç ise yüzde 89 oranında artırılmıştır. Bu durum, mutfaktaki işlerin daha rahat ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Cihazın yüksek performansının yanı sıra, gürültü seviyesini düşürmek için de modern çözümler uygulanmıştır. Özellikle en yüksek modda çalışırken bile gürültü seviyesi 59 dB(A) değerini aşmazken, yüksek frekanslı gürültü önceki nesil modellere göre yüzde 84 oranında azaltılmıştır.

Yapay zeka ve güvenlik fonksiyonları

Mijia Smart Range Hood 3 Max modeli, 3 MP kamera ve VLA görsel modeline dayalı gelişmiş bir yapay zeka sistemi ile donatılmıştır. Cihaz, duman miktarını her 0,1 saniyede bir analiz ederek değişimleri yüzde 98'in üzerinde bir doğrulukla kaydeder ve duman oluştuktan sadece 0,6 saniye sonra gücü otomatik olarak ayarlar.

Tencereden sıvı taşma ihtimaline karşı uyarı fonksiyonu mevcuttur

Gaz, duman ve PM2.5 parçacıkları sürekli olarak izlenir

Mi Home uygulaması aracılığıyla uzaktan bildirim gönderme ve havalandırmayı açma imkanı bulunmaktadır

Dört döngülü siklon ve hava perdesi dahil olmak üzere gelişmiş temizleme sistemi kullanılmıştır

Ayrıca cihaz, PM2.5 parçacıklarının yüzde 97'sini yok etme kapasitesine sahip olup negatif iyonlar yardımıyla yüzde 98 oranında sterilizasyon işlevi görmektedir. Bu özellikler, modern evlerde temizlik ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.