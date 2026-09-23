Martin Ødegaard, Danimarka maçı öncesi Cristiano Ronaldo hakkında konuştu

Norveç milli takımı kaptanı Martin Ødegaard, UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile oynayacakları maç öncesi görüşlerini paylaştı. Ullevaal Stadyumu'nda gerçekleşecek bu karşılaşma, takımın Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nın tarihi çeyrek finalindeki katılımından sonraki ilk iç saha maçı olması açısından önem taşıyor. Arsenal orta saha oyuncusu, sakatlıklarla geçen zorlu bir yılın ardından tamamen sağlığına kavuştuğunu ve A Ligi'ndeki mücadelelere hazır olduğunu doğruladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ixbt.com ve spor medyasında yer alan bilgilere göre, basın toplantısına teknik direktör Ståle Solbakken ile birlikte katılan Ødegaard, takımın taktiksel gelişimi ve özgüveninin diğer rakiplerle mücadelede temel silah haline geldiğini vurguladı. Norveç milli takımı, bu sezon güçlü karakterini bir kez daha sergilemeyi hedefliyor.

Ronaldo ile karşılaşma ve kişisel minnet

Norveç'in önündeki Portekiz maçları öncesinde Martin Ødegaard, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile yaşayacağı karşılaşmaya da değindi. Real Madrid formasıyla ilk maçına tam olarak Portekizli yıldızın yerine oyuna girerek çıkan orta saha oyuncusu, Cristiano'nun kariyerine yüksek övgüde bulundu.

Ødegaard'a göre, Cristiano Ronaldo'nun elde ettiği başarılar ve futbola olan tutumu gerçekten akıl almaz derecede görkemli. Yıldız oyuncudan çok şey öğrendiğini belirten orta saha oyuncusu, uluslararası arenada idolüne karşı tekrar oynamanın özel bir duygu olduğunu gizlemedi.

İskandinav derbisi ve taraftar beklentisi

Önümüzdeki Danimarka ve İsveç'e karşı oynanacak komşuluk derbileri, Norveç için her zaman prensip meselesi olmuştur. Martin Ødegaard, bu tür maçlarda galip gelmenin Norveçli taraftarlar için en önemli görevlerden biri olduğunu özellikle belirtti.

Taraftarlarla dolup taşacak Ullevaal Stadyumu'nda rakibe karşı agresif ve aktif bir oyun tarzı sergileme sözü veren futbolcu, takımın moralinin yüksek olduğunu bildirdi. Gruptaki ilk sınav, sadece puan durumu açısından değil, bölgesel prestij açısından da belirleyici bir öneme sahip.