Socceroos, Brezilya maçlarına hazırlanıyor

Avustralya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinden bu yana ilk kez bir araya gelerek Brezilya ile oynanacak iki hazırlık maçı için hazırlıklara başladı. Goal.com tarafından bildirildiğine göre, takımın deneyimli lideri Jackson Irvine oyunculardan sürekli gelişim talep ederken, Sporting CP kulübünün yeteneği Nestori Irankunda yeni neslin potansiyeline yüksek not verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Avustralyalılar, Temmuz ayında düzenlenen Dünya Kupası'ndaki son 16 turu katılımlarından bu yana ilk kez bir araya geldiler. Takımı zorlu bir sınav bekliyor: Cuma günü Townsville'de beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'yı ağırlayacaklar, önümüzdeki Salı günü ise Brisbane'deki Suncorp Stadyumu'nda tekrar karşı karşıya gelecekler.

Gelecek Asya Kupası için önemli hazırlık

Bu iki maçlık seri, Ocak ayında Suudi Arabistan'da başlayacak olan Asya Kupası öncesinde önemli bir hazırlık görevi görüyor. Teknik direktör ve oyuncular, dünya çapındaki rakiplerine karşı oynanacak maçlarda yaz dönemindeki olumlu dinamikleri sürdürmeyi hedefliyorlar.

Deneyimli orta saha oyuncusu Jackson Irvine, antrenman kampının ilk saatlerinde takım arkadaşlarını genel beklenti seviyesini daha da yükseltmeye çağırdı. Dünya Kupası kampanyasının harika anlarla dolu olduğunu ancak Asya Kupası'nda başarıya ulaşmak için takımın durmaksızın gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni yetenekler ve milli takım potansiyeli

Irvine, genç oyuncuların kadroya dahil edilmesinin Avustralya'nın yedek kulübesi derinliğini test etmek için harika bir fırsat olduğunu belirtti. Ona göre takımın bir adım daha ileri gitmesi gerekiyor.

Öte yandan kanat oyuncusu Nestori Irankunda da Avustralya'nın genç nesline olan güvenini dile getirdi. Yakın zamanda Watford'dan Portekiz'in Sporting CP kulübüne transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.