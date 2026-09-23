Socceroos, Brezilya maçlarına hazırlanıyor

·1·Spor
Socceroos, Brezilya maçlarına hazırlanıyor

Avustralya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinden bu yana ilk kez bir araya gelerek Brezilya ile oynanacak iki hazırlık maçı için hazırlıklara başladı. Goal.com tarafından bildirildiğine göre, takımın deneyimli lideri Jackson Irvine oyunculardan sürekli gelişim talep ederken, Sporting CP kulübünün yeteneği Nestori Irankunda yeni neslin potansiyeline yüksek not verdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Avustralyalılar, Temmuz ayında düzenlenen Dünya Kupası'ndaki son 16 turu katılımlarından bu yana ilk kez bir araya geldiler. Takımı zorlu bir sınav bekliyor: Cuma günü Townsville'de beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'yı ağırlayacaklar, önümüzdeki Salı günü ise Brisbane'deki Suncorp Stadyumu'nda tekrar karşı karşıya gelecekler.

Gelecek Asya Kupası için önemli hazırlık

Bu iki maçlık seri, Ocak ayında Suudi Arabistan'da başlayacak olan Asya Kupası öncesinde önemli bir hazırlık görevi görüyor. Teknik direktör ve oyuncular, dünya çapındaki rakiplerine karşı oynanacak maçlarda yaz dönemindeki olumlu dinamikleri sürdürmeyi hedefliyorlar.

Deneyimli orta saha oyuncusu Jackson Irvine, antrenman kampının ilk saatlerinde takım arkadaşlarını genel beklenti seviyesini daha da yükseltmeye çağırdı. Dünya Kupası kampanyasının harika anlarla dolu olduğunu ancak Asya Kupası'nda başarıya ulaşmak için takımın durmaksızın gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni yetenekler ve milli takım potansiyeli

Irvine, genç oyuncuların kadroya dahil edilmesinin Avustralya'nın yedek kulübesi derinliğini test etmek için harika bir fırsat olduğunu belirtti. Ona göre takımın bir adım daha ileri gitmesi gerekiyor.

Öte yandan kanat oyuncusu Nestori Irankunda da Avustralya'nın genç nesline olan güvenini dile getirdi. Yakın zamanda Watford'dan Portekiz'in Sporting CP kulübüne transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

SocceroosBrezilyaJackson IrvineNestori IrankundaAsya Kupası
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD, Avustralya'yı mağlup ederek play-off biletini erkenden aldıABD, Avustralya'yı mağlup ederek play-off biletini erkenden aldı20 Haziran 02:11Avustralya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu belli olduAvustralya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu belli oldu1 Haziran 16:44Japonya Teknik Direktörü Brezilya Mağlubiyeti Sonrası "Beklenmedik Sözler" SöylediJaponya Teknik Direktörü Brezilya Mağlubiyeti Sonrası "Beklenmedik Sözler" Söyledi30 Haziran 05:13Messi Ailesi Tarihinde Yeni Sayfa: Soyunda Brezilya İzi BulunduMessi Ailesi Tarihinde Yeni Sayfa: Soyunda Brezilya İzi Bulundu25 Temmuz 09:07Arjantin final sayısında Brezilya'yı yakaladı: Tarihi eşitlik!Arjantin final sayısında Brezilya'yı yakaladı: Tarihi eşitlik!16 Temmuz 10:27Haaland Norveç hakkında konuştu: “Artık kendimizi gösterme vakti geldi”Haaland Norveç hakkında konuştu: “Artık kendimizi gösterme vakti geldi”12 Temmuz 22:41
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu