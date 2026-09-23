Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı: Dünyanın ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 akıllı telefonu

Xiaomi, mobil pazarındaki yeni amiral gemisi Xiaomi 18 Pro Max akıllı telefonunu resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz mobil endüstride ilk kez en yeni 2 nanometrelik Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi ve Leica iş birliğiyle geliştirilen iki adet 200 megapiksellik sensörlü kamera ile donatıldı. Bu amiral gemisi, ileri teknolojileri ve yüksek performansı bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haberi veriyor.

Ekran özellikleri ve gizlilik sistemi

Akıllı telefon, sadece 0,99 milimetrelik ultra ince çerçeveli bir ekrana sahip olup, SuperPixel 2.0 paneli M11 malzemesi temel alınarak üretilmiştir. Ekranın tepe parlaklığı 4000 nit seviyesine ulaşmakta olup, BT.2020 renk uzayı ve 1 Hz ile 120 Hz arasında değişen uyarlanabilir yenileme hızı desteklenmektedir. Ekran sisteminin temel özelliklerinden biri, donanım seviyesinde kişisel verileri koruma sistemidir.

Bu gizlilik özelliği, tüm akıllı telefon veya bireysel uygulamalar için etkinleştirilebilir. Sistem; bildirimleri, açılır pencereleri ve çoklu görev menüsü içeriğini gizleyebilirken, gizli alanlar piksel düzeyinde kontrol edilir. Gizlilik ayarlarını Super Xiao Ai aracılığıyla yönetmek mümkündür ve hızlı erişim için özel olarak yapılandırılabilir bir AI tuşu da mevcuttur.

Performans ve soğutma sistemi

Cihaz, 2 nanometrelik üretim sürecine dayanan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alıyor. İşlemci frekansı 5 GHz'e ulaşıyor ve bu, Qualcomm mobil platformları için rekor bir değerdir. Kararlı bir çalışma sağlamak amacıyla Xiaomi, güncellenmiş halka şeklinde bir buhar odası soğutma sistemi ekledi. Şirketin verilerine göre akıllı telefon, ağır oyunlarda bile bir saat boyunca maksimum kare hızını koruyabiliyor.

Güç tarafında ise 8500 mAh kapasiteli Jinshajiang silikon-karbon batarya kullanılmıştır. Ayrıca cihaz; büyütülmüş bir vibromotor, üçlü hoparlör ve uyumlu cihazların konumunu hassas bir şekilde belirlemek için UWB modülü ile donatılmıştır. Gövde, IP66, IP68 ve IP69 standartlarına göre su ve toza karşı korumalıdır.

Leica kameraları ve ikincil ekran

Ana kameranın ana modülü, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 1/1,28 inçlik 200 megapiksellik bir sensörle donatılmıştır. Periskop modülünde ise 1/1,56 inçlik başka bir 200 megapiksellik sensör kullanılmış olup, bu sensör 12 cm mesafeden telemakro çekimi desteklemektedir. Üçüncü kamera ise 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir sensörden oluşmakta olup, tüm modüller Leica'nın katkılarıyla geliştirilmiştir.

Arka panele yerleştirilen ikincil ekran artık 100'den fazla uygulamayı, bilgi kartlarını, bildirimleri ve mini oyunları desteklemektedir. Yapay zeka yardımıyla kişiselleştirilmiş oyun arka planları oluşturmak ve küçük kişisel uygulamalar tasarlamak mümkündür. Xiaomi 18 Pro Max amiral gemisinin fiyatı 1045 ABD dolarıdır.