Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı: Dünyanın ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 akıllı telefonu

·4·Teknoloji
Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı: Dünyanın ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 akıllı telefonu

Xiaomi, mobil pazarındaki yeni amiral gemisi Xiaomi 18 Pro Max akıllı telefonunu resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz mobil endüstride ilk kez en yeni 2 nanometrelik Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi ve Leica iş birliğiyle geliştirilen iki adet 200 megapiksellik sensörlü kamera ile donatıldı. Bu amiral gemisi, ileri teknolojileri ve yüksek performansı bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haberi veriyor.

Ekran özellikleri ve gizlilik sistemi

Akıllı telefon, sadece 0,99 milimetrelik ultra ince çerçeveli bir ekrana sahip olup, SuperPixel 2.0 paneli M11 malzemesi temel alınarak üretilmiştir. Ekranın tepe parlaklığı 4000 nit seviyesine ulaşmakta olup, BT.2020 renk uzayı ve 1 Hz ile 120 Hz arasında değişen uyarlanabilir yenileme hızı desteklenmektedir. Ekran sisteminin temel özelliklerinden biri, donanım seviyesinde kişisel verileri koruma sistemidir.

Bu gizlilik özelliği, tüm akıllı telefon veya bireysel uygulamalar için etkinleştirilebilir. Sistem; bildirimleri, açılır pencereleri ve çoklu görev menüsü içeriğini gizleyebilirken, gizli alanlar piksel düzeyinde kontrol edilir. Gizlilik ayarlarını Super Xiao Ai aracılığıyla yönetmek mümkündür ve hızlı erişim için özel olarak yapılandırılabilir bir AI tuşu da mevcuttur.

Performans ve soğutma sistemi

Cihaz, 2 nanometrelik üretim sürecine dayanan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alıyor. İşlemci frekansı 5 GHz'e ulaşıyor ve bu, Qualcomm mobil platformları için rekor bir değerdir. Kararlı bir çalışma sağlamak amacıyla Xiaomi, güncellenmiş halka şeklinde bir buhar odası soğutma sistemi ekledi. Şirketin verilerine göre akıllı telefon, ağır oyunlarda bile bir saat boyunca maksimum kare hızını koruyabiliyor.

Güç tarafında ise 8500 mAh kapasiteli Jinshajiang silikon-karbon batarya kullanılmıştır. Ayrıca cihaz; büyütülmüş bir vibromotor, üçlü hoparlör ve uyumlu cihazların konumunu hassas bir şekilde belirlemek için UWB modülü ile donatılmıştır. Gövde, IP66, IP68 ve IP69 standartlarına göre su ve toza karşı korumalıdır.

Leica kameraları ve ikincil ekran

Ana kameranın ana modülü, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 1/1,28 inçlik 200 megapiksellik bir sensörle donatılmıştır. Periskop modülünde ise 1/1,56 inçlik başka bir 200 megapiksellik sensör kullanılmış olup, bu sensör 12 cm mesafeden telemakro çekimi desteklemektedir. Üçüncü kamera ise 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir sensörden oluşmakta olup, tüm modüller Leica'nın katkılarıyla geliştirilmiştir.

Arka panele yerleştirilen ikincil ekran artık 100'den fazla uygulamayı, bilgi kartlarını, bildirimleri ve mini oyunları desteklemektedir. Yapay zeka yardımıyla kişiselleştirilmiş oyun arka planları oluşturmak ve küçük kişisel uygulamalar tasarlamak mümkündür. Xiaomi 18 Pro Max amiral gemisinin fiyatı 1045 ABD dolarıdır.

XiaomiSnapdragonAkıllı TelefonlarLeicaTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi 18 Fold'u tanıttıXiaomi yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi 18 Fold'u tanıttı10 Eylül 09:57Xiaomi efsanevi One more thing ifadesiyle yeni akıllı telefonunu duyuruyorXiaomi efsanevi One more thing ifadesiyle yeni akıllı telefonunu duyuruyorBugün 13:29Xiaomi 18 Fold amiral gemisinin yeni özellikleri açıklandıXiaomi 18 Fold amiral gemisinin yeni özellikleri açıklandı3 Eylül 19:54Motorola Signature 27 tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite ve Bang & Olufsen ses kalitesiMotorola Signature 27 tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite ve Bang & Olufsen ses kalitesiBugün 10:50Xiaomi 18 Pro ve Pro Max amiral gemileri resmen tanıtıldıXiaomi 18 Pro ve Pro Max amiral gemileri resmen tanıtıldı20 Eylül 14:51Xiaomi 18 Pro akıllı telefonunun canlı görselleri resmi tanıtım öncesinde sızdırıldıXiaomi 18 Pro akıllı telefonunun canlı görselleri resmi tanıtım öncesinde sızdırıldı20 Eylül 22:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti