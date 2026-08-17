9 Milyon Euroluk Yat Battı

·0·Dünya
9 Milyon Euroluk Yat Battı

Sardinya kıyılarında, değerinin 9 milyon eurodan fazla olduğu tahmin edilen süper yat, yeni sahibine teslim edildikten yalnızca dört gün sonra yangın nedeniyle battı. İtalyan Il Messaggero gazetesi bu haberi duyurdu.

Habere göre olay, 30 metre uzunluğundaki Angiola II yatında meydana geldi. Olay, Porto Cervo yakınlarındaki Costa Smeralda kıyılarında yaşandı. Gemide aniden yangın çıktı ve yat kısa süre içinde sulara gömüldü.

En önemlisi, facia sırasında gemide bulunan 14 kişinin tamamı acil durum ekipleri tarafından güvenli şekilde kurtarıldı.

Yat dört gün önce yeni sahibine teslim edilmişti

Angiola II, olaydan yalnızca dört gün önce yeni sahibine teslim edilmişti. Yangında ciddi hasar gören geminin daha sonra römorkör yardımıyla kıyıya çekilmesi planlanıyordu.

Acil durum ekiplerinin verdiği bilgilere göre olayın ardından denize yakıt sızıntısı tespit edilmedi.

Yatı üreten Amer Yachts şirketinin açıklamasına göre Angiola II, 2020 yılında suya indirildi. O tarihten bu yana birkaç kez el değiştirdi.

Şirket temsilcileri, yat garanti süresi kapsamındayken teknik bakım çalışmalarının denetlendiğini belirtti.

Şirket, “Yolcuların ve mürettebatın güvende olmasından memnunuz. Biz de herkes gibi resmi soruşturmanın sonuçlarını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yangının neden çıktığı ve yatın neden bu kadar kısa sürede battığıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Daha önce de yatla ilgili bir facia yaşanmıştı

Bilgi notu olarak, mayıs ayında Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti kıyılarında da bir yat batmıştı. O olayda güçlü dalgalar yalnızca gemiyi değil, kurtarma botunu da devirmişti.

Facia sonucunda üç kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisi gönüllü kurtarma görevlileriydi.

Sardinya'daki Angiola II olayında 14 kişinin tamamı hayatta kalmış olsa da milyonlarca euro değerindeki yatın yeni sahibine teslim edilmesinden dört gün sonra batması büyük yankı uyandırdı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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