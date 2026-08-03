80 yıllık Üçüncü Reich gemisi Tuna Nehri'nden yüzeye çıktı

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80 yıllık Üçüncü Reich gemisi Tuna Nehri'nden yüzeye çıktı

Sırbistan'da Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin keskin düşmesi sonucunda İkinci Dünya Savaşı dönemine ait Alman savaş gemisinin kalıntıları yeniden yüzeye çıktı. Bu konuda The Telegraph yayını haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, gemi kalıntıları Sırbistan'ın Prahovo köyü yakınlarında tespit edilmiş olup, Almanya'nın Tuna filotillası bünyesindeki savaş gemilerinden biri olarak biliniyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru, Sovyet ordusunun taarruzu sırasında bu gemi Üçüncü Reich birlikleri tarafından kasıtlı olarak batırılmıştı.

Tarihi kayıtlara göre, Alman birlikleri gemiyi Eylül 1944'te gerçekleştirilen “Tuna Peri” operasyonu kapsamında batırmıştı. O dönemde toplam 200'den fazla gemi ve navlun yelkenlisi batırılmış olup, bu durum Tuna'nın söz konusu kısmında savaş sonuna kadar gemi trafiğinin tamamen durmasına neden olmuştu.

Uzmanların belirttiğine göre, Avrupa'da uzun süren anormal sıcak hava ve şiddetli kuraklık Tuna Nehri'nde su seviyesinin rekor düzeyde düşmesine yol açtı. Bu nedenle daha önce su altında kalan tarihi savaş gemileri yeniden görünmeye başladı. Nisan ayı itibarıyla uzmanlar nehir tabanından yedi gemi çıkarırken, sekizinci gemiyi çıkarma çalışmaları ise hazırlık aşamasında.

Kurtarma çalışmaları büyük bir dikkatle yürütülüyor. Çünkü gemilerin bordasında hâlâ mayınlar ve patlamamış mühimmat olma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle onları sudan çıkarmadan önce dalgıçlar ve istihkâmcılar tarafından tamamen gözden geçirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyük gemiler ise bütün halinde değil, parçalara ayrılarak sudan çıkarılıyor.

Nehirdeki kumlu ada yanında batmış geminin yukarından görünümü.

Tuna yatağını temizlemek ve gemi trafiğini güvenli hale getirmek amacıyla Avrupa Birliği de projeyi mali olarak destekliyor. Özellikle Avrupa Komisyonu söz konusu çalışmalar için 16,5 milyon euro hibe tahsis ederken, Avrupa Yatırım Bankası ise yaklaşık 14 milyon euro kaynak aktardı. İlk aşamada uzmanlar toplam 21 adet batık gemiyi sudan çıkarmayı planlıyor.

Ancak boyutu büyük ve ağır hasar görmüş bazı gemileri tamamen kaldırmak mümkün değil. Bu yüzden bunların bir kısmı güvenli hale getirildikten sonra nehir tabanının daha derin kısımlarına yeniden gömülebilir.

Sırp yetkililerin hesaplamalarına göre, bu bölgede batık halde bulunan gemiler nedeniyle gemi trafiğinin kısıtlanması ülke ekonomisine her yıl 5 milyon avrodan fazla zarar vermektedir.

Bununla birlikte, Tuna Nehri'nde su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi Macaristan'ı da ciddi şekilde etkiledi. Belirtildiğine göre, nehirdeki su miktarının azalması nedeniyle ülkedeki tek nükleer santralin faaliyetini geçici olarak durdurması meselesi de değerlendiriliyor.

TunaSırbistanAvrupa BirliğiAvrupa KomisyonuPrahovo
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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