Fabio Silva Portekiz milli takımına döndüğü için mutlu

·2·Spor
Fabio Silva Portekiz milli takımına döndüğü için mutlu

Borussia Dortmund forveti Fabio Silva, iki yıllık bir aradan sonra Portekiz milli takımına dönmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. 24 yaşındaki futbolcu, takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde oynamaya hazır olduğunu ve efsanevi Cristiano Ronaldo ile aynı kadroda yer almanın bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, kariyerini Almanya'da başarıyla sürdüren forvet, İngiltere Premier League'deki deneyiminin ardından Dortmund formasıyla kendini kanıtlıyor. Milli takıma çağrılması, Gonçalo Ramos ve João Félix gibi güçlü rekabet ortamında kendini göstermesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Cristiano Ronaldo ile birlikte oynama fırsatı

Fabio Silva, milli takımda merkez forvet pozisyonunda Cristiano Ronaldo ile rekabet etmenin zor veya haksız olmadığını kesin bir dille belirtti. Ona göre, takım kaptanıyla birlikte antrenman yapmak ve onun hareketlerini gözlemlemek, genç bir futbolcunun oyununu geliştirmesi için eşsiz bir fırsat.

Forvet, röportajında bu durumu şöyle açıkladı: "Burada olmak ve takımdan bir şeyler öğrenmek büyük bir zevk. Cristiano Ronaldo benim idolüm, her zaman ondan ilham aldım. Onun değerini herkes biliyor ve onunla birlikte olmak bir onurdur."

Jorge Jesus yönetiminde yeni bir dönem

Futbolcu ayrıca, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un taktik toplantılarının ne kadar yoğun geçtiğini ve hocanın oyuncu potansiyelini artırma konusundaki deneyimini övdü. Borussia Dortmund'da Serhou Guirassy ile olan uyumunun, hocanın taktiksel şemasına iyi uyum sağladığını da sözlerine ekledi.

Genç forvet, milli takımdaki ilk günlerinden itibaren yerini sağlamlaştırmaya, teknik direktörün taleplerini yerine getirmeye ve uluslararası arenada düzenli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamaya çalışıyor.

Fabio SilvaCristiano RonaldoPortekizBorussia DortmundJorge Jesus
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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