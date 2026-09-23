Xiaomi, yeni Xiaomi Watch S5 akıllı saatlerini tanıttı

·8·Teknoloji
Xiaomi, yeni Xiaomi Watch S5 akıllı saatlerini tanıttı

Xiaomi, yeni amiral gemisi cihazlarıyla birlikte Xiaomi Watch S5 akıllı saatlerini resmen tanıttı. ixbt.com'a göre, modern ve uygun fiyatlı bu cihaz 200 doların altında bir fiyatla piyasaya sürülüyor ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı saatin temel versiyonu, florelastomer kayış ile 195 dolar olarak belirlendi. Kullanıcılar ayrıca 225 dolarlık hakiki deri kayışlı modeli veya şeffaf kasalı özel versiyonu tercih edebilecekler.

Tasarım ve teknik özellikler

Xiaomi Watch S5, kompakt boyutlarıyla öne çıkıyor: Cihaz 41 mm'lik bir kasa formatına sahip olup, kalınlığı sadece 9,9 mm ve ağırlığı ise 36 gramdır. Saat, 3000 nit tepe parlaklığına ulaşan 1,32 inçlik yüksek kaliteli bir ekranla donatılmıştır.

Modeller arasında şeffaf kasalı özel versiyon dikkat çekiyor. Xiaomi Dragon Crystal özel camından yapılmış sekizgen bir kasaya sahip olan bu model, iç yapıdaki paslanmaz çelik mat kaplamalı detayların görülmesini sağlıyor.

Sağlık takibi ve fonksiyonlar

Üreticiler sağlık göstergelerinin takibine özel önem verdiler. Cihaz, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini daha yüksek doğrulukla ölçen yeni bir optik sensörle donatıldı. Ölçüm hassasiyetini artırmak için özel Heart Rate 2.0 algoritması da eklendi.

Saat ayrıca kadın sağlığını takip etme özelliklerine de sahip. Bilekteki cilt sıcaklığının değişimini sürekli izleyen üç sıcaklık sensörü bulunuyor; bunlar adet döngüsü verileriyle birlikte analiz edilerek gelecek dönemleri tahmin etmeye yardımcı oluyor.

Güvenlik ve spor modları

Cihazda güvenlik özelliklerine de ciddi önem verilmiş. Yan düğmeye üç kez basarak acil durum kişisini otomatik aramak ve tam konumu göndermek mümkün. Ayrıca kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak konumlarını seçilen bir kişiyle paylaşma imkanına sahip.

Spor tutkunları için saatte koşu, yüzme, bisiklet ve kayak gibi 150'den fazla spor modu bulunuyor. Pil kapasitesi önceki nesle göre yüzde 84 artırılmış olup, tek şarjla 14 güne kadar otonom çalışma sağlıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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