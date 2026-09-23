Baba, kızının hayalini gerçekleştirmesine yardım etti (video)

·0·Dünya
Baba, kızının hayalini gerçekleştirmesine yardım etti (video)

El Salvador'un Ciudad Arce şehrinde düzenlenen Bağımsızlık Günü geçit töreninde bir babanın kızına gösterdiği destek birçok kişinin dikkatini çekti. Bu haber CR Hoy tarafından aktarıldı.

Olay, 15 Eylül'de ülkenin Bağımsızlığının 205. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlamalar sırasında gerçekleşti. Yürümekte ve ayakta durmakta zorlanan küçük kız, geçit törenine katılımcı olarak çıkmayı hayal ediyordu.

Küçük kızın bu isteğini gerçekleştirmek için babası tüm gösteri boyunca onun yanındaydı. Kızını belinden sıkıca tutarak hareket etmesine ve ayakta kalmasına yardımcı oldu.

Babasının desteğiyle küçük kız, müzik eşliğinde geçit töreni boyunca performansını sürdürdü ve etkinliği sonuna kadar tamamladı. Geçit töreni sırasındaki görüntüleri sosyal ağlarda yayılarak birçok kullanıcının dikkatini çekti.

Yerel yayın organları bu durumu, ebeveynlerin çocuklarını desteklemesinin ve onların hayallerini gerçekleştirmek için gösterdikleri çabanın etkileyici bir örneği olarak haberleştirdi.

El SalvadorCiudad ArceBağımsızlık GünüCR HoyBaba Sevgisi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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