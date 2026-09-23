46. Satranç Olimpiyatı 7. Tur Sonuçları: Özbekistan Milli Takımları İçin Tarihi Bir Gün

·13·Spor
46. Satranç Olimpiyatı 7. Tur Sonuçları: Özbekistan Milli Takımları İçin Tarihi Bir Gün

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda mücadele zirve noktasına ulaştı: turnuvanın en kritik ve yoğun aşamalarından biri olan 7. tur maçları tamamlandı. Bu gün, Özbekistan satranç tarihine altın harflerle kazınacak sonuçlarla akıllarda kaldı. Turnuva lideri olan erkek milli takımımız (Özbekistan-1), ana rakiplerinden güçlü Çin takımını 3-1 mağlup etti: birinci masada Nodirbek Abdusattorov, mevcut dünya şampiyonu Ding Liren'i net bir galibiyetle yenerken, üçüncü masada Nodirbek Yakubboyev tecrübeli Yu Yangyi'yi mağlup etti. Javohir Sindarov ve Muhiddin Madaminov ise maçlarını güvenli bir beraberlikle noktalayarak süper galibiyeti perçinlediler.

Sevindirici bir diğer gelişme ise, erkekler ikinci takımımızın (Özbekistan-2), dünya satranç süper yıldızı Maxime Vachier-Lagrave liderliğindeki güçlü Fransa takımıyla 2-2 berabere kalmasıydı: Jahongir Vahidov, Abdimalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov ve Ortiq Nigmatov, Fransız büyükustalara karşı cesurca mücadele ettiler. Üçüncü erkek takımımız (Özbekistan-3) ise Güney Afrika'yı 3-1 mağlup etti. Kadınlar kategorisinde de takımlarımız parlak sonuçlar elde etti: ana kadın takımımız (Özbekistan-1) Slovenya'yı 3,5-0,5 ile ezip geçerken, Özbekistan-2 takımı Tacikistan karşısında 3-1'lik önemli bir zafer kazandı; sadece üçüncü kadın takımımız Peru temsilcilerine karşı mağlup oldu (0,5-3,5).

Peki, Çin'in mağlubiyeti ve Fransa'nın durdurulması turnuva tablosundaki durumu nasıl değiştirdi, Abdusattorov ve Hamdamova'nın galibiyetleri takımlarımızı şampiyonluk podyumuna ne kadar yaklaştırıyor?

«Abdusattorov'dan zafer, Fransa ile 2-2 ve kızların yürüyüşü»: 7. turun 5 ana noktası

Semerkant'taki 7. tur sonuçlarından en önemli gerçekler ve göstergeler:

  • Çin'in 3-1'lik mağlubiyeti: Ana takımımız, Nodirbek Abdusattorov (Ding Liren'e karşı 1-0) ve Nodirbek Yakubboyev'in galibiyetleri sayesinde ana rakibini dize getirdi;

  • Özbekistan-2 takımının Fransa'ya karşı cesareti: Genç ve yetenekli oyuncularımız, Maxime Vachier-Lagrave kaptanlığındaki favori Fransa takımıyla 4 masada da berabere kalarak 2-2'lik skoru sağladı;

  • Özbekistan-3'ün güvenli adımı: Üçüncü erkek takımımız Güney Afrika karşısında 3-1'lik net bir galibiyet elde etti;

  • Kadın takımımızdan 3,5-0,5'lik ezici skor: Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova ve Guldona Karimova'nın parlak başarıları Slovenya'ya cevap hakkı tanımadı;

  • Özbekistan-2 kızlarının Tacikistan karşısındaki zaferi: Komşu cumhuriyete karşı 3-1'lik üstünlük sağlanarak kadınlar kategorisinde de yüksek puanlar toplandı.

46. Dünya Satranç Olimpiyatı: 7. turun tüm resmi maç protokolü

Semerkant'ta kaydedilen erkek ve kadın takımlarının tam sonuç analizi:

Turnuva kategorisi ve takımlar

Masalara göre kişisel sonuçlar

Final skoru

Yorum ve önemi

Erkekler: Özbekistan-1 — Çin

Abdusattorov 1-0 Ding Liren

Sindarov 0,5-0,5 Yi Wei

Yakubboyev 1-0 Yu Yangyi

Madaminov 0,5-0,5 Xu Xiangyu

3 : 1

Mevcut dünya şampiyonu yenildi, Çin mağlup edildi

Erkekler: Özbekistan-2 — Fransa

Vahidov 0,5-0,5 Vachier-Lagrave

Abdisalimov 0,5-0,5 Lagarde

Suyarov 0,5-0,5 Maurizzi

Nigmatov 0,5-0,5 Mussard

2 : 2

Favori Fransa'ya karşı kahramanca beraberlik

Erkekler: Özbekistan-3 — Güney Afrika

Saydaliyev 1-0 Karsten

Rahmatullayev 0,5-0,5 Levitan

Abdurahmonov 0,5-0,5 Mango

Omonov 1-0 Mnyasta

3 : 1

Üçüncü takımdan önemli ve istikrarlı galibiyet

Kadınlar: Özbekistan-1 — Slovenya

Hamdamova 1-0 Unuk

Tohirjonova 1-0 Urh

Imomqo‘ziyeva 0,5-0,5 Beber

Karimova 1-0 Mixelich

3,5 : 0,5

Avrupa'nın güçlü takımına karşı büyük galibiyet

Kadınlar: Özbekistan-2 — Tacikistan

Yakubboyeva 0,5-0,5 Nasriddinzoda

Malikova 0,5-0,5 Antonova

Halilova 1-0 Mahmudova

Mashabova 0-1 Mansurova

3 : 1

Bölgesel derbide önemli puan

Kadınlar: Özbekistan-3 — Peru

Aktamova 0-1 Kori

Bobomurodova 0-1 Salas

Ahmedova 0-1 Contreras

Shahzodova 0,5-0,5 Hilario

0,5 : 3,5

Üçüncü takım tecrübeli Perululara kaybetti

Satranç ekspertizi ve analiz: 7. tur Özbekistan için neden bir zafer oldu?

Uluslararası uzmanların ve büyükustaların sonuçları:

  • «Birinci masa» faktörü ve Ding Liren'in teslimiyeti: Nodirbek Abdusattorov'un dünya şampiyonuna karşı kazandığı zafer sadece takıma puan getirmekle kalmadı, aynı zamanda rakip takımı psikolojik şoka soktu; Nodirbek Yakubboyev'in paralel galibiyeti de Çin'i mutlak teslimiyete zorladı;

  • Özbekistan-2'nin stratejik cesareti: Fransa milli takımı turnuvanın ana madalya adaylarından biri olarak görülüyor; Jahongir Vahidov'un dünya süper yıldızı Vachier-Lagrave'ı durdurması ve diğer üç genç satranççımızın beraberlik elde etmesi, Özbekistan yedek kulübesinin dünyanın herhangi bir deviyle başa baş mücadele edebileceğini gösterdi;

  • Kadın takımımızın madalyalara doğru cesur yürüyüşü: Afruza Hamdamova ve Gulruhbegim Tohirjonova liderliğindeki kadın takımımızın Slovenya'yı 3,5-0,5 ile ezmesi, onların da Olimpiyat ödülleri için mücadelede gerçek bir favori haline geldiklerini kanıtladı;

  • Semerkant faktörü ve şampiyonluk temeli: 7. turdan sonra ana takımımızın Çin engelini başarıyla geçmesi, Olimpiyat kupasını Özbekistan'da tutma ihtimallerini maksimuma çıkardı.

Semerkant'taki 7. tur karşılaşmaları, Özbek satrancının bugün dünyada rakipsiz ve en güçlü entelektüel güç olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce erkek milli takımımızın Çin karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet onları Olimpiyat şampiyonluğuna taşır mı? Fransa'yı durduran ikinci takımımız ve 3,5 puan alan kadın takımımızın hangi temsilcisi sizi daha çok şaşırttı? Kişisel görüşlerinizi ve tebriklerinizi yorumlarda bırakın ve milli gururumuz haline gelen bu kapsamlı haberi tüm satranç severlerle paylaşın!

46. Dünya Satranç OlimpiyatıNodirbek AbdusattorovÖzbekistan-1SemerkantSatranç
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nodirbek Abdusattorov'dan Semerkant'taki Satranç Olimpiyatı hakkında önemli açıklamaNodirbek Abdusattorov'dan Semerkant'taki Satranç Olimpiyatı hakkında önemli açıklama19 Eylül 20:01Semerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 3. Tur Sona Erdi: Maç DetaylarıSemerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 3. Tur Sona Erdi: Maç Detayları18 Eylül 22:24«Semerkant'ta tarihi 4:0 ve zafer»: Özbek büyükustalar Macaristan'ı darmadağın etti«Semerkant'ta tarihi 4:0 ve zafer»: Özbek büyükustalar Macaristan'ı darmadağın etti20 Eylül 22:4946. Dünya Satranç Olimpiyatı: Özbekistan milli takımları 2. günü nasıl geçirdi?46. Dünya Satranç Olimpiyatı: Özbekistan milli takımları 2. günü nasıl geçirdi?17 Eylül 22:02“Oğlum olursa adını Nodirbek koyacağım”: Ünlü İngiliz büyükustadan sansasyonel itiraf“Oğlum olursa adını Nodirbek koyacağım”: Ünlü İngiliz büyükustadan sansasyonel itirafDün 22:42Özbekistan 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda tüm cephelerde zafer kazandıÖzbekistan 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda tüm cephelerde zafer kazandı16 Eylül 23:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?