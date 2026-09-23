46. Satranç Olimpiyatı 7. Tur Sonuçları: Özbekistan Milli Takımları İçin Tarihi Bir Gün

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda mücadele zirve noktasına ulaştı: turnuvanın en kritik ve yoğun aşamalarından biri olan 7. tur maçları tamamlandı. Bu gün, Özbekistan satranç tarihine altın harflerle kazınacak sonuçlarla akıllarda kaldı. Turnuva lideri olan erkek milli takımımız (Özbekistan-1), ana rakiplerinden güçlü Çin takımını 3-1 mağlup etti: birinci masada Nodirbek Abdusattorov, mevcut dünya şampiyonu Ding Liren'i net bir galibiyetle yenerken, üçüncü masada Nodirbek Yakubboyev tecrübeli Yu Yangyi'yi mağlup etti. Javohir Sindarov ve Muhiddin Madaminov ise maçlarını güvenli bir beraberlikle noktalayarak süper galibiyeti perçinlediler.

Sevindirici bir diğer gelişme ise, erkekler ikinci takımımızın (Özbekistan-2), dünya satranç süper yıldızı Maxime Vachier-Lagrave liderliğindeki güçlü Fransa takımıyla 2-2 berabere kalmasıydı: Jahongir Vahidov, Abdimalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov ve Ortiq Nigmatov, Fransız büyükustalara karşı cesurca mücadele ettiler. Üçüncü erkek takımımız (Özbekistan-3) ise Güney Afrika'yı 3-1 mağlup etti. Kadınlar kategorisinde de takımlarımız parlak sonuçlar elde etti: ana kadın takımımız (Özbekistan-1) Slovenya'yı 3,5-0,5 ile ezip geçerken, Özbekistan-2 takımı Tacikistan karşısında 3-1'lik önemli bir zafer kazandı; sadece üçüncü kadın takımımız Peru temsilcilerine karşı mağlup oldu (0,5-3,5).

Peki, Çin'in mağlubiyeti ve Fransa'nın durdurulması turnuva tablosundaki durumu nasıl değiştirdi, Abdusattorov ve Hamdamova'nın galibiyetleri takımlarımızı şampiyonluk podyumuna ne kadar yaklaştırıyor?

«Abdusattorov'dan zafer, Fransa ile 2-2 ve kızların yürüyüşü»: 7. turun 5 ana noktası

Semerkant'taki 7. tur sonuçlarından en önemli gerçekler ve göstergeler:

Çin'in 3-1'lik mağlubiyeti: Ana takımımız, Nodirbek Abdusattorov (Ding Liren'e karşı 1-0) ve Nodirbek Yakubboyev'in galibiyetleri sayesinde ana rakibini dize getirdi;

Özbekistan-2 takımının Fransa'ya karşı cesareti: Genç ve yetenekli oyuncularımız, Maxime Vachier-Lagrave kaptanlığındaki favori Fransa takımıyla 4 masada da berabere kalarak 2-2'lik skoru sağladı;

Özbekistan-3'ün güvenli adımı: Üçüncü erkek takımımız Güney Afrika karşısında 3-1'lik net bir galibiyet elde etti;

Kadın takımımızdan 3,5-0,5'lik ezici skor: Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova ve Guldona Karimova'nın parlak başarıları Slovenya'ya cevap hakkı tanımadı;

Özbekistan-2 kızlarının Tacikistan karşısındaki zaferi: Komşu cumhuriyete karşı 3-1'lik üstünlük sağlanarak kadınlar kategorisinde de yüksek puanlar toplandı.

46. Dünya Satranç Olimpiyatı: 7. turun tüm resmi maç protokolü

Semerkant'ta kaydedilen erkek ve kadın takımlarının tam sonuç analizi:

Turnuva kategorisi ve takımlar Masalara göre kişisel sonuçlar Final skoru Yorum ve önemi Erkekler: Özbekistan-1 — Çin Abdusattorov 1-0 Ding Liren Sindarov 0,5-0,5 Yi Wei Yakubboyev 1-0 Yu Yangyi Madaminov 0,5-0,5 Xu Xiangyu 3 : 1 Mevcut dünya şampiyonu yenildi, Çin mağlup edildi Erkekler: Özbekistan-2 — Fransa Vahidov 0,5-0,5 Vachier-Lagrave Abdisalimov 0,5-0,5 Lagarde Suyarov 0,5-0,5 Maurizzi Nigmatov 0,5-0,5 Mussard 2 : 2 Favori Fransa'ya karşı kahramanca beraberlik Erkekler: Özbekistan-3 — Güney Afrika Saydaliyev 1-0 Karsten Rahmatullayev 0,5-0,5 Levitan Abdurahmonov 0,5-0,5 Mango Omonov 1-0 Mnyasta 3 : 1 Üçüncü takımdan önemli ve istikrarlı galibiyet Kadınlar: Özbekistan-1 — Slovenya Hamdamova 1-0 Unuk Tohirjonova 1-0 Urh Imomqo‘ziyeva 0,5-0,5 Beber Karimova 1-0 Mixelich 3,5 : 0,5 Avrupa'nın güçlü takımına karşı büyük galibiyet Kadınlar: Özbekistan-2 — Tacikistan Yakubboyeva 0,5-0,5 Nasriddinzoda Malikova 0,5-0,5 Antonova Halilova 1-0 Mahmudova Mashabova 0-1 Mansurova 3 : 1 Bölgesel derbide önemli puan Kadınlar: Özbekistan-3 — Peru Aktamova 0-1 Kori Bobomurodova 0-1 Salas Ahmedova 0-1 Contreras Shahzodova 0,5-0,5 Hilario 0,5 : 3,5 Üçüncü takım tecrübeli Perululara kaybetti

Satranç ekspertizi ve analiz: 7. tur Özbekistan için neden bir zafer oldu?

Uluslararası uzmanların ve büyükustaların sonuçları:

«Birinci masa» faktörü ve Ding Liren'in teslimiyeti: Nodirbek Abdusattorov'un dünya şampiyonuna karşı kazandığı zafer sadece takıma puan getirmekle kalmadı, aynı zamanda rakip takımı psikolojik şoka soktu; Nodirbek Yakubboyev'in paralel galibiyeti de Çin'i mutlak teslimiyete zorladı;

Özbekistan-2'nin stratejik cesareti: Fransa milli takımı turnuvanın ana madalya adaylarından biri olarak görülüyor; Jahongir Vahidov'un dünya süper yıldızı Vachier-Lagrave'ı durdurması ve diğer üç genç satranççımızın beraberlik elde etmesi, Özbekistan yedek kulübesinin dünyanın herhangi bir deviyle başa baş mücadele edebileceğini gösterdi;

Kadın takımımızın madalyalara doğru cesur yürüyüşü: Afruza Hamdamova ve Gulruhbegim Tohirjonova liderliğindeki kadın takımımızın Slovenya'yı 3,5-0,5 ile ezmesi, onların da Olimpiyat ödülleri için mücadelede gerçek bir favori haline geldiklerini kanıtladı;

Semerkant faktörü ve şampiyonluk temeli: 7. turdan sonra ana takımımızın Çin engelini başarıyla geçmesi, Olimpiyat kupasını Özbekistan'da tutma ihtimallerini maksimuma çıkardı.

Semerkant'taki 7. tur karşılaşmaları, Özbek satrancının bugün dünyada rakipsiz ve en güçlü entelektüel güç olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce erkek milli takımımızın Çin karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet onları Olimpiyat şampiyonluğuna taşır mı? Fransa'yı durduran ikinci takımımız ve 3,5 puan alan kadın takımımızın hangi temsilcisi sizi daha çok şaşırttı? Kişisel görüşlerinizi ve tebriklerinizi yorumlarda bırakın ve milli gururumuz haline gelen bu kapsamlı haberi tüm satranç severlerle paylaşın!