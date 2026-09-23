Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo gibi 41 yaşına kadar oynamayı dışladı

Fransa milli takımı ve Real Madrid'in forveti Kylian Mbappé, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda gelecekteki kariyeri, transfer dedikoduları ve çocukluk idolü Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Goal.com'un haberine göre futbolcu, Fransa milli takımının rekabetçi ortamını göz önünde bulundurarak, Portekizli forvet gibi 41 yaşına kadar milli formayı giymesinin imkansız olduğunu itiraf etti. Bu konuda Goal.com bildiriyor.

Şu anda Fransa milli takım kampında bulunan yıldız forvet, basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. Özellikle son dönemde basında Real Madrid'in ana transfer hedefi olduğu iddia edilen Michael Olise hakkındaki söylentilere de değindi.

Michael Olise ve transfer dedikoduları

Kylian Mbappé, bu tür transfer haberlerinin kendisine PSG'de oynadığı dönemleri hatırlattığını ve futbol dünyasında bu tür durumların normal olduğunu belirtti. Yakından tanıdığı bir oyuncuya başka bir takıma gitmesi konusunda tavsiyede bulunmanın saygısızlık olacağını vurguladı.

Ona göre Bayern Münih çok büyük bir kulüp ve Michael Olise orada büyük başarılara imza atabilir. Fransız forvet ayrıca, bu seviyedeki istisnai bir oyuncunun dünyanın her yerindeki üst düzey kulüplerin radarında olmasının doğal olduğunu ekledi.

Cristiano Ronaldo ve gelecek planları

Sohbet sırasında Cristiano Ronaldo'nun 41 yaşında hala milli takımın onurunu koruması ve Portekiz'in ana forveti olmaya devam etmesi özel bir konu oldu. Bu konuda Mbappé, çocukluk idolüne hayranlık duyduğunu ancak kendi geleceğinin farklı olacağını ifade etti.

«Oynadığım milli takımı düşünürsek, dürüst olmalıyız: Fransa benim 41 yaşına kadar oynamama asla izin vermez», — diyerek gülerek yanıt verdi Kylian Mbappé. Bununla birlikte, Ronaldo'nun fiziksel ve zihinsel durumu mükemmel olduğu sürece üst düzeyde uzun yıllar oynamanın mümkün olduğunu kanıtladığını kabul etti.

Ancak kendi durumunda böyle uzun süreli bir kariyer senaryosunun tekrarlanacağına inanmadığını belirterek röportajını sonlandırdı. Bu açıklamalar futbol kamuoyunda ve medyada yoğun tartışmalara yol açıyor.