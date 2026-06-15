Küresel siyaset arenasında kıtanın geleceği ve güvenlik sistemi ile ilgili tartışmalar yeniden gündemin merkezine oturdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir sonraki özel video mesajında Avrupalı müttefiklerin savunma kapasitesini analiz ederek, resmi Kiev'in bu süreçteki yerine değindi. Resmi Telegram kanalı üzerinden açıklama yapan Ukrayna lideri, ülkesini tüm Avrupa kıtasının güvenliğini ve istikrarını sağlayan en önemli ve vazgeçilmez yapı taşı olarak değerlendirdi.

«Ukrayna'nın deneyimi olmadan Avrupa için çok zor olacak»

Volodimir Zelenskiy konuşmasında resmi Moskova'nın jeopolitik hedeflerine özel bir vurgu yaparak, Ukrayna'nın kıtayı çeşitli tehditlerden korumada ciddi bir kalkan görevi gördüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın güvenlik konularındaki görüşleri: «Rusya'nın uzun vadeli hedef ve niyetlerini dikkate alırsak — zira şu anda Rus askeri üsleri Avrupa sınırlarına yakın bölgelerde, hatta Sovyetler Birliği döneminde bile bulunmayan yerlerde yükseliyor — bu faktör, Ukrayna'nın askeri imkanları ve büyük savaş deneyimi olmadan Avrupa ülkeleri için gelecekte çok zor ve karmaşık olacağını açıkça göstermektedir».

Bu noktada belirtmek gerekir ki, resmi Moskova bu tür iddiaları düzenli olarak reddetmektedir. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa devletlerine saldırma veya tehdit etme niyeti olmadığını kesin bir dille ifade etmişti. Rus lider, bu tür iddiaları tamamen asılsız ve saçma olarak nitelendirerek, bu tür açıklamaların Batılı devletler tarafından sadece iç siyasi hedefler ve kamuoyunu yönlendirmek için kullanıldığını vurgulamıştı.

Aşağıdaki özel siyasi analiz tablosu aracılığıyla Avrupa kıtasında barışın sağlanmasına yönelik müzakereler, Berlin ve Paris görüşmeleri ve tarafların pozisyonları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Müzakerelerin ana konusu Ukrayna yönetiminin teklifi ve tarihi Avrupa tarafının katılımının ana nedeni «Avrupa üçlüsü» tarafından öne sürülen temel şartlar Barış garantileri için temel oluşturan belgeler Rusya yönetiminin resmi tutumu Avrupa kıtasında barış ve güvenliğin sağlanması 9 Haziran

Ateşkes görüşmesi Avrupa devletlerinin dronlardan (dron saldırılarından) zarar görmesi Vladimir Putin'in ateşkesi tam ve derhal durdurmaya rızası • Berlin (2025 yılı anlaşmaları)

• Paris (2026 yılı sözleşmeleri) Avrupa'ya saldırma niyeti yok, iddialar saçmalıktır

Barış sağlama şartları ve Avrupa'nın garantileri

Volodimir Zelenskiy, 9 Haziran tarihinde Ukrayna topraklarında ateşkesin sağlanması konularına odaklanacak önemli toplantıda Avrupa tarafı temsilcilerinin de mutlaka doğrudan yer alması gerektiğini belirtti. Buna gerekçe olarak, bu çatışmadan sadece doğrudan tarafların değil, aynı zamanda insansız hava araçlarından (dronlar) ciddi zarar gören Avrupa ülkelerinin de etkilendiğini gösterdi.

Öte yandan, uluslararası arenada «Avrupa üçlüsü» olarak kabul edilen lider devletlerin başkanları, Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması için temel kriterleri açıkladılar. Onlara göre, bunun için öncelikle Vladimir Putin'in askeri harekatları ve ateşi tam ve derhal durdurmaya rızası şarttır. Ayrıca, uluslararası hukuk çerçevesinde «hukuken bağlayıcı» olan güçlü güvenlik garantilerinin oluşturulması gerekmektedir. Avrupalı liderler, bu garanti sistemi için yakın geçmişte, yani Berlin (2025) ve Paris (2026) görüşmeleri kapsamında taraflar arasında varılan üst düzey anlaşmaların sağlam bir temel oluşturması gerektiğini özellikle vurguladılar.

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