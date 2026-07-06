Nepal'de 14 Yıl Boyunca Bir Aileyi Takip Eden Fil Onları Bulup Öldürdü

Nepal'de meydana gelen korkunç olay kamuoyunu şoke etti. Yabani bir filin 14 yıl boyunca bir aileyi takip ettiği ve ailenin dört üyesinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, trajedi kahramanı Shanichara Bote'nin ailesi ilk kez 2012 yılında felaketle karşılaştı. O dönemde Chitwan Milli Parkı çevresinde ortaya çıkan 'Durbe' lakaplı yabani fil, Shanichara'nın anne ve babası Budhiram ve Jharali Bote'yi ezerek öldürdü.

Bu korkunç olaydan sonra Shanichara Bote, ailesiyle birlikte güvenli bir bölgeye taşınmaya karar verdi. Tüm varlıklarını satıp birkaç büyük nehri aşarak, milli parktan oldukça uzak olan Jagatpur köyüne yerleştiler. Ancak bu da onları trajediden kurtarmaya yetmedi.

Yıllar sonra, 4 Temmuz akşamı aynı fil, Shanichara'nın yaşadığı yeni adrese baskın yaptı. Saldırı sonucunda 25 yaşındaki gelini Ashika Bote ve 4 yaşındaki torunu Bharat Bote hayatını kaybetti.

Shanichara Bote, yaşadığı felaketi anlatırken tehlikeden kaçmak için tüm önlemleri aldığını ancak kaderin onu tekrar aynı fil ile karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Uzmanların açıklamasına göre, genç erkek filler belirli bir yaşa ulaştıklarında sürüden kovulur ve bağımsız bir yaşam sürmeye başlarlar. Bu durum onların saldırganlaşmasına neden olabilir. Sonuç olarak bazı filler yiyecek aramak için yerleşim alanlarına girerek insanlar için ciddi tehlike oluşturur.

Resmi verilere göre, Durbe lakaplı bu fil 2010 yılından beri insanlara saldırıyor. Bu zamana kadar en az 25 kişinin ölümüne neden olduğu kaydediliyor.

Bu olay, yabani hayvanlar ile insanlar arasındaki çatışma sorununun giderek daha ciddi bir hal aldığını bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, bu tür trajedilerin önlenmesi için milli parklar çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.