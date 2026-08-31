Vatandaş 18,5 kg gümüş hazine buldu: Danimarka tarihindeki rekor
Fotoğraf: bbc.com
Danimarka'nın Kuzey Yutland bölgesinde arkeoloji ve tarih meraklılarını hayrete düşüren emsalsiz bir olay yaşandı. Yerel bir vatandaş, bahçesinde kazı yaparken Danimarka tarihindeki Viking dönemine ait en büyük gümüş hazinesini keşfetti.
Bulunan gümüş eşyaların toplam ağırlığının 18,5 kilogramolduğu ve toplamda 700'den fazla nadir parçaiçerdiği belirtildi.
Sıradan bir inşaattan tarihi bir sansasyona
Rebild belediyesinde yaşayan vatandaş, evinin bahçesinde yeni bir teras inşa etmek istiyordu:
Beklenmedik bir darbe: Kazı sırasında kürek sert bir cisme çarptı. Vatandaş başta bunun eski bir çit kalıntısı veya çanak çömlek kırığı olduğunu düşündü;
Elle kazılan hazine: Kazıya dikkatlice devam eden ev sahibi, bir çömlek ve etrafına saçılmış yüzlerce gümüş takı, antik madeni para ve saf gümüş külçeler buldu.
Tarihi analiz: 10. yüzyılın finansal sırları
Kuzey Yutland Tarih Müzesi bilim insanları, bu bulgunun Viking medeniyetini incelemede yeni bir sayfa açacağını belirtiyor:
Ağırlık ve değer sistemi: Çömleğin içindeki gümüş külçeler ağırlıklarına göre düzenli bir şekilde yerleştirilmişti; bu da Vikinglerin serveti ticaret ve hesaplamalarda belirli bir finansal değerle kullandığını kanıtlıyor;
İngiliz ve Arap paraları: Hazine içinden farklı medeniyetlere ait paralar çıktı. İngiliz paraları, Kral Edward'ın hüküm sürdüğü 899–924 yılları arasında basılmıştı. Arap gümüş paraları da aynı döneme aittir;
Dönem özeti: Arkeologlar bu kanıtlara dayanarak devasa hazinenin gömülme zamanını 10. yüzyılın başları olarak tahmin etti.
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