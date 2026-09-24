Gianluigi Donnarumma: Dünya Kupası'nı kaçırmanın acısı hala çok taze

İtalya milli takımı kalecisi Gianluigi Donnarumma, takımın 2026 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından yaşadığı derin hayal kırıklığı hakkında konuştu. Goal.com'un haberine göre, dört kez dünya şampiyonu olan ekip için turnuvanın dışında kalmak acı verici bir darbe oldu ve oyuncular bu konuyu aralarında konuşmaktan hala kaçınıyorlar. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Azzurri play-off finalinde Bosna-Hersek'e karşı oynanan maçta penaltılar sonucunda mağlup olmuştu. Alessandro Bastoni'nin maçın başında kırmızı kart görerek takımı eksik bırakması, bu acı mağlubiyetin etkisini daha da artırdı. Sonuç olarak İtalya, tarihinde üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'ndan uzak kaldı.

Yaraları sarmak ve Roberto Mancini'nin dönüşü

Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda Donnarumma, takım içinde bu başarısızlığın nedenleri hakkında neredeyse hiç konuşulmadığını itiraf etti., dedi kaleci.

Luciano Spalletti ve Gennaro Gattuso'nun ayrılmasının ardından İtalya milli takımına teknik direktör olarak Roberto Mancini geri döndü. Deneyimli çalıştırıcı yönetimindeki takım, şimdi Uluslar Ligi maçlarına hazırlanıyor. İtalyanlar, A1 grubunda Belçika, Fransa ve Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye ile mücadele edecekler.

Geleceğe bakış ve genç yetenekler

Donnarumma, yeni teknik direktör yönetiminde takımın oyun tarzında olumlu değişiklikler olacağına inandığını belirtti. Ona göre oyuncular sahada aktif, agresif ve oyunu tamamen kontrol eden bir futbol sergilemeyi hedefliyor. Euro 2024'ten ders çıkaran takım, taraftarların güvenini yeniden kazanmak istiyor.

Zor bir dönemden geçen takıma taze kan getirmek amacıyla kadroya genç oyuncular dahil ediliyor. Özellikle Cagliari orta sahası Alessandro Romano, kaleci üzerinde büyük bir izlenim bıraktı. Donnarumma, deneyimli oyuncuların gençlere zor anlarda destek olarak milli takımın geleceğini inşa etmede temel dayanak olacaklarını vurguladı.