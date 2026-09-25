Disney parkına getirilen 21 yaşındaki goril tıbbi kontrolden geçirildi

ABD'nin Florida eyaletindeki Disney's Animal Kingdom tema parkına Bakari adında 21 yaşında bir goril getirildi. Gorilin parktaki goril ailesinin yeni lideri olması bekleniyor. Bu haber Disney Parks Blog tarafından duyuruldu.

Bakari, parkın Conservation Station bölgesindeki veteriner hastanesinde ilk planlı tıbbi muayenesinden geçirildi. Kontrol sırasında dişleri incelendi, kafatası röntgeni çekildi ve bilgisayarlı tomografisi yapıldı.

Muayene sırasında sakinleştirilen gorilin durumu veteriner ekipleri tarafından detaylıca incelendi. İşlemin bir kısmı, özel bir pencere aracılığıyla ziyaretçiler tarafından izlenebildi.

Bakari, Disney's Animal Kingdom'a Temmuz 2026'da geldi. Daha önce St. Louis Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyordu. Bakari'nin parkta, önceki gümüş sırtlı erkek goril Gino'nun yerini alarak aile grubuna liderlik etmesi bekleniyor.