Deniz tabanında kayıp şehir izleri bulundu

·2·Dünya
Deniz tabanında kayıp şehir izleri bulundu

Büyük BritanyaNorfolk kontluğu kıyılarında dalgıçlar, yaklaşık 700 yıl önce sular altında kalan orta çağ yerleşimi Shipden'in izlerini inceledi.

Cromer şehri yakınlarındaki deniz tabanında 25 yapay yapı kalıntısı tespit edildi, fotoğraflanarak haritalandırıldı. Buluntular arasında çakmak taşından duvar benzeri yapılar, taş konstrüksiyonlar ve kesme taş parçaları yer alıyor. Bazı yapılar, yüzyıllardır su altında kalmalarına rağmen kısmen korunmuş durumda.

Araştırmacılar henüz bu yapıların kesin işlevini belirleyemedi. Bunların deniz savunma yapıları veya 14. yüzyılda inşa edilmesi planlanan bir iskele ile bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor. Bu versiyonlar henüz kesin sonuç olarak kabul edilmedi.

Shipden, 1086 yılında hazırlanan Domesday Kitabı'nda da kayıtlıdır. O dönemde yerleşim yerinde 117 kişinin yaşadığı, bir liman ve iki kilise bulunduğu biliniyor. Daha sonra kıyı erozyonu ve fırtınalar nedeniyle yerleşim yeri yavaş yavaş deniz tarafından yutuldu.

İlginç bir şekilde, dalgıçlar yerel efsanelerde bahsedilen kilise kalıntılarını henüz tespit edemedi. Araştırmacılar, bulguları tarihi belgelerle karşılaştırarak Shipden'in gerçek konumunu ve kaderini belirlemeye devam ediyor.

ShipdenNorfolk KontluğuDomesday KitabıCromerArkeoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

700 yıl önce sular altında kalan şehrin sırları açığa çıkıyor700 yıl önce sular altında kalan şehrin sırları açığa çıkıyor23 Eylül 21:46Denizin altından da geçiyor: Çin'in 55 kilometrelik dev köprüsü (foto)Denizin altından da geçiyor: Çin'in 55 kilometrelik dev köprüsü (foto)21 Eylül 10:47Meksika Körfezi'nde petrol sızıntısı: Pemex boru hattında acil durumMeksika Körfezi'nde petrol sızıntısı: Pemex boru hattında acil durum12 Eylül 17:1034 yıl sonra buzuldan iki dağcının cesedi bulundu34 yıl sonra buzuldan iki dağcının cesedi bulundu21 Ağustos 13:30Deniz tabanında 83 yıllık gizemli Alman botu bulunduDeniz tabanında 83 yıllık gizemli Alman botu bulundu30 Ağustos 18:21Soçi sahil şeridine deniz dronu saldırısı: Yaralı sayısı 8'e yükseldiSoçi sahil şeridine deniz dronu saldırısı: Yaralı sayısı 8'e yükseldi10 Eylül 13:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba