Deniz tabanında kayıp şehir izleri bulundu

Büyük BritanyaNorfolk kontluğu kıyılarında dalgıçlar, yaklaşık 700 yıl önce sular altında kalan orta çağ yerleşimi Shipden'in izlerini inceledi.

Cromer şehri yakınlarındaki deniz tabanında 25 yapay yapı kalıntısı tespit edildi, fotoğraflanarak haritalandırıldı. Buluntular arasında çakmak taşından duvar benzeri yapılar, taş konstrüksiyonlar ve kesme taş parçaları yer alıyor. Bazı yapılar, yüzyıllardır su altında kalmalarına rağmen kısmen korunmuş durumda.

Araştırmacılar henüz bu yapıların kesin işlevini belirleyemedi. Bunların deniz savunma yapıları veya 14. yüzyılda inşa edilmesi planlanan bir iskele ile bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor. Bu versiyonlar henüz kesin sonuç olarak kabul edilmedi.

Shipden, 1086 yılında hazırlanan Domesday Kitabı'nda da kayıtlıdır. O dönemde yerleşim yerinde 117 kişinin yaşadığı, bir liman ve iki kilise bulunduğu biliniyor. Daha sonra kıyı erozyonu ve fırtınalar nedeniyle yerleşim yeri yavaş yavaş deniz tarafından yutuldu.

İlginç bir şekilde, dalgıçlar yerel efsanelerde bahsedilen kilise kalıntılarını henüz tespit edemedi. Araştırmacılar, bulguları tarihi belgelerle karşılaştırarak Shipden'in gerçek konumunu ve kaderini belirlemeye devam ediyor.