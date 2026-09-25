Erling Haaland, Ronaldo'yu geride bıraktı ve Norveç'e galibiyeti getirdi

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka'ya karşı oynanan dramatik maçta duble yaparak milli formayla gol sayısını 64'e çıkardı. The Athletic'in haberine göre, Norveçli golcü bu sonuçla sadece maçın kaderini belirlemekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası arenadaki gol sayısında Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimović'in rekorlarını geride bırakarak tarih yazdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Danimarka'ya karşı oynanan çekişmeli mücadele 3-2'lik galibiyetle sonuçlandı. Maçın 14. dakikasında Oscar Bobb perdeyi açarken, dört dakika sonra Erling Haaland maçtaki ilk golünü kaydetti. Antonio Nusa'nın sol kanattan getirdiği topla buluşan Haaland, kalecinin bacak arasından yaptığı sert vuruşla farkı açtı.

Tarihi sonuç ve maçın kaderi

Bu karşılaşmada Mikkel Damsgaard ve Rasmus Højlund skoru dengelemiş olsa da, son sözü yine Erling Haaland söyledi. Maçın 74. dakikasında köşe vuruşundan gelen topu yakın mesafeden ağlara göndererek milli takımına kritik bir galibiyet kazandırdı. Böylece yıldız golcü, milli formayla çıktığı 56. maçında 64. golüne ulaştı ve maç başına bir golün üzerinde bir ortalama yakaladı.

Daha önce Ronaldo ve Zlatan Ibrahimović uluslararası kariyerlerini 62'şer golle tamamlamıştı. Haaland bu rakamı geçerek futbol tarihinin en tehlikeli ve acımasız golcülerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu başarısı tüm Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

Kulüp düzeyindeki muazzam formu

Bu uluslararası başarı, golcünün mevcut sezonda kulüp düzeyinde sergilediği müthiş formun doğal bir devamı oldu. Manchester City, onun eşsiz golcülük içgüdüsünden faydalanmaya devam ediyor. Haaland, tüm kulvarlarda çıktığı sadece yedi maçta 7 gol atmayı başardı. İngiltere Premier Lig'de 5 maçta 5 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı tek maçta 2 gol kaydetti.

Etihad Stadium'a transfer olduğundan bu yana Erling Haaland, 205 maçta 169 gol atıp 30 asist yaptı. Bu verimliliği, Manchester City'nin iki Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasında belirleyici rol oynadı.

Danimarka galibiyetinin ardından Norveç, Uluslar Ligi'nde grup liderliği için Pazar günü Portekiz ile karşılaşacak. Ardından Haaland ve arkadaşları, 1 Ekim Perşembe günü Galler ile kozlarını paylaşacak.