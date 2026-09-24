Thierry Henry, İspanya Milli Takımı'nın üstünlüğünü kabul etti

·9·Spor
Thierry Henry, İspanya Milli Takımı'nın üstünlüğünü kabul etti

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, İspanya Milli Takımı'nın son yıllardaki tarihi zaferlerine övgüde bulunarak, takım oyunlarını taktiksel mükemmelliğin zirvesi olarak nitelendirdi. As gazetesine verdiği röportajda eski golcü, İspanyolların kendine has oyun felsefesinin onları dünya futbolundaki en zorlu rakip haline getirdiğini vurguladı. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Henry'ye göre İspanya'nın temel gücü yıldız oyuncularda değil, takım bütünlüğünde ve kusursuz sistemde yatıyor. Yıllarca İspanyol oyunculara karşı sahada mücadele etmiş olan eski forvet, onların oyun tarzının, kimliklerinin ve değerlerinin nihayetinde meyvelerini verdiğini belirtti.

Taktiksel mükemmellik ve savunma güvenliği

İspanya Milli Takımı sadece hücum futbolu ve topa sahip olma becerisiyle değil, aynı zamanda sağlam savunmasıyla da herkesi şaşırttı. Turnuva boyunca sahaya çıkan La Roja, kalesinde sadece bir gol gördü; bu gol çeyrek finalde Belçika'ya karşı oynanan maçta gelmişti.

Thierry Henry, rakiplerin İspanya'nın savunma istatistiklerine genellikle dikkat etmediğini vurguladı. Ona göre, turnuva boyunca İspanya kalesine sadece on şut çekildi; bu başarı, uygulanan yüksek pres ve rakibi kaleden mümkün olduğunca uzak tutma stratejisi sayesinde elde edildi.

Sahadaki iki yönlü üstünlük

Fransız eski futbolcu, rakiplerin İspanya'ya karşı nasıl bir taktik izlenmesi gerektiği hakkında çok konuştuğunu ancak pratikte topun olmadığı anlarda hareket etmenin ne kadar zor olduğunu kabul etti. Henry, İspanya'nın topa sahipken de değilken de oyunu tamamen kontrol ettiğini ve onları yenmenin ciddi bir sınav olduğunu söyledi.

Goal.com'un haberine göre, İspanya Milli Takımı'nın Fransa'ya karşı son maçlardaki üstünlüğü de açıkça görülüyor. Özellikle Euro 2024 yarı finalindeki 2-1'lik galibiyet, 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'ndeki 5-4'lük nefes kesen karşılaşma ve Dünya Kupası yarı final maçı buna net örneklerdir.

Thierry Henry, işte bu sistemli yaklaşım ve takım ruhunun İspanya'ya sadece sonuç değil, aynı zamanda taraftar sevgisini de kazandırdığını belirtti. Eski golcü, onların oyununu izlemenin gerçek bir zevk olduğunu ve turnuvanın en güçlü takımının haklı bir zafer kazandığını sözlerine ekledi.

Thierry HenryİspanyaFutbolEuro 2024Dünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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