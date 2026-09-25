Xiaomi 18 Pro global versiyonlarının bataryası daha küçük olacak

Xiaomi, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in küresel pazara yönelik versiyonlarında daha düşük kapasiteli bataryalar kullanmayı planlıyor. ixbt.com'un haberine göre, bu değişiklikler cihazların iç pazar için üretilen modelleriyle karşılaştırıldığında önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor ve bu durum teknoloji meraklıları arasında tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış içeriden öğrenen ve araştırmacı Kacper Skrzypek, HyperOS işletim sistemi kodlarını incelerken küresel ve yerel modeller arasındaki batarya kapasitesi farklarını tespit etti. Buna göre, Çin iç pazarı için piyasaya sürülecek Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max, sırasıyla 7000 mAh ve 8500 mAh kapasiteli devasa bataryalarla donatılacak. Ancak uluslararası alıcılar için sunulan cihazlar, bundan biraz daha mütevazı bir enerji rezervine sahip olacak.

Küresel versiyonlar nasıl görünecek?

HyperOS kodlarındaki bilgilere dayanarak, 2609BPN61G model numaralı küresel Xiaomi 18 Pro modeli 6000 mAh bataryaya sahip olacak. Akıllı telefonların en üst versiyonu olan Xiaomi 18 Pro Max'in uluslararası sürümü (2611FPNFAG model numarasıyla) ise 7050 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu, Çin'deki 8500 mAh değerinden önemli ölçüde daha düşük bir seviyededir.

Buna rağmen, küresel modeller hızlı şarj imkanlarından mahrum bırakılmadı. İlk bilgilere göre, uluslararası pazara sunulacak cihazlar 90–100 W kablolu şarj desteğini sürdürmeye devam edecek. Bu durum, batarya kapasitesi azalmış olsa da kullanıcılara cihazı kısa sürede doldurma imkanı sunuyor.

Xiaomi'nin alışılagelmiş uygulaması

Belirtmek gerekir ki, Xiaomi için Çin ve küresel pazar versiyonları arasında batarya kapasitesi farkı ilk kez görülmüyor. Daha önce tanıtılan Xiaomi 17 modeli Çin'de 7000 mAh batarya ile gelirken, küresel versiyonu 6330 mAh kapasite ile sınırlı kalmıştı. Benzer şekilde, Xiaomi 17 Ultra amiral gemisi de ülke dışına çıktığında 6800 mAh yerine 6000 mAh batarya ile satışa sunulmuştu.

Şu an için Xiaomi yetkilileri bu politikanın nedenleri hakkında net bir açıklama yapmadı. Uzmanlar, bu kararın arkasında uluslararası lojistik ile lityum-iyon bataryaların hava ve kara yoluyla taşınmasına ilişkin katı uluslararası güvenlik standartlarının olabileceğini düşünüyor.

Şirket, Xiaomi 18 serisinin küresel pazara çıkışını zaten doğrulamış olsa da, çıkış tarihi, kesin fiyatlar ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı gizli tutuluyor. Özbekistanlı kullanıcılar ve küresel alıcılar için bu amiral gemilerinin tanıtımının önümüzdeki aylarda resmen duyurulması bekleniyor.