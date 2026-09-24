Özbekistan Asya'nın ilk beşine girdi: yarışmanın beşinci gününün sonuçları

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinin ev sahipliği yaptığı XX. Yaz Asya Oyunları'nın beşinci yarışma günü, Özbekistan spor delegasyonu için stratejik bir dönüm noktası oldu. Yarışma boyunca gösterilen yüksek performans ve bir günde kazanılan art arda zaferler sayesinde temsilcilerimiz genel madalya sıralamasında mutlak 5. sıraya yükseldi! Delegasyonumuzun hesabında şu anda 6 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 26 madalya bulunuyor.

Madalya kalitesi ve toplam sayısı bakımından güçlü rakibimiz olan İran İslam Cumhuriyeti'ni (6 altın, 10 gümüş, 4 bronz - toplam 20) gümüş ve bronz madalya üstünlüğüyle geride bırakan temsilcilerimiz, şu anda 4. sırada bulunan Kazakistan milli takımını (8 altın, 8 gümüş, 9 bronz - toplam 25) takibe aldı. Yarışmanın ilk üç sırasında ise sırasıyla Çin (80 altın), ev sahibi Japonya (20 altın) ve Güney Kore (10 altın) milli takımları yer alıyor. İlginçtir ki, toplam madalya sayısı bakımından Özbekistan 26 madalya ile kıtanın sadece ilk beşinde değil, aynı zamanda 4. sıradaki Kazakistan'ı da toplam sayı bakımından (26'ya 25) geride bırakmayı başardı!

Peki, beşinci gündeki bu sıçrama nasıl sağlandı, önümüzdeki ağır ve hafif sıklet mücadeleleri Özbekistan'ı 4. sıraya nasıl taşıyacak ve ilk 10'daki rekabet hangi yöne doğru ilerliyor?

«5. sıra, 26 madalya ve İran'a karşı üstünlük»: Beşinci gün tablosunun 5 ana noktası

«Aichi-Nagoya-2026» resmi madalya sıralamasından en önemli istatistiksel gerçekler:

Asya'nın TOP-5 elitine dönüş: Özbekistan takımı 6 altın, 12 gümüş ve 8 bronz ile resmen 5. sıraya yerleşti;

İran geride bırakıldı: Altın sayıları eşit olsa da (6'şar), 12 gümüş madalya sayesinde temsilcilerimiz prensip rakibi İran'ı 6. sıraya itti;

Kazakistan ile 4. sıra için kıyasıya rekabet: Komşu Kazakistan'ın 8 altını var ancak toplam madalya sayısında Özbekistan 26 rakamıyla onları geçti (Kazakistan'da 25);

İlk üçlüğün hegemonyası: Çin (toplam 130), Japonya (91) ve Güney Kore (50) podyumun zirvesini sıkı bir şekilde kontrol ediyor;

Orta Asya ülkelerinin konumu: İlk yirmilikte Özbekistan (5. sıra) ve Kazakistan'ın (4. sıra) yanı sıra Tacikistan da 2 altın ile 13. sırada yer aldı.

«Aichi-Nagoya-2026»: Beşinci gün sonuçlarına göre TOP-10 ve Orta Asya takımları tablosu

Yarışmanın en güçlü milli takımlarının kaydettiği madalyaların tam istatistiği:

Sıra Ülke / Takım Adı Altın Gümüş Bronz Toplam Madalya 1 Çin (People's Republic of China) 80 30 20 130 2 Japonya (Japan) 20 34 37 91 3 Güney Kore (Republic of Korea) 10 12 28 50 4 Kazakistan (Kazakhstan) 8 8 9 25 5 Özbekistan (Uzbekistan) 6 12 8 26 6 İran (Islamic Republic of Iran) 6 10 4 20 7 Tayland (Thailand) 5 4 7 16 8 Hong Kong (Hong Kong, China) 4 10 9 23 9 Kuzey Kore (DPR Korea) 3 3 3 9 10 Bahreyn (Bahrain) 3 2 0 5 ... ... ... ... ... ... =13 Tacikistan (Tajikistan) 2 1 1 4

Spor uzmanlığı ve analiz: Neden Özbekistan 4. sıraya çıkmak için ana favori?

Uluslararası spor yorumcuları ve yarışma analistlerinin sonuçları:

12 gümüş madalya — devasa bir yedek güç: Özbekistan'ın kazandığı 12 gümüş madalya, sporcularımızın neredeyse tüm branşlarda finallere kadar ulaştığını gösteriyor; bu final tecrübesi, önümüzdeki günlerdeki diğer programlarda altına dönüşme ihtimalini ciddi oranda artırıyor;

Ana «madalya yatakları» hala önümüzde: Yarışmanın ilk günlerinde kürek, atıcılık ve jimnastik görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirdi; önümüzde ise Özbekistan'ın mutlak üstünlüğünün beklendiği boks, serbest ve grekoromen güreş, judo, sambo ve tekvando müsabakaları var; bu branşlarda beklenen altınlar, Kazakistan ile aradaki 2 altınlık farkı hızla kapatıp 4. sırayı almamızı sağlayacak;

İran ile prensip yarışı: İran halter ve güreş branşlarında ana rakibimiz olsa da, Özbekistan'ın su sporları ve atletizmde de altın kazanmaya başlaması, bize rakibimizden daha geniş bir cephede puan toplama avantajı sağlıyor;

Toplam madalya sayısında ilk dörtte: Toplam madalya sayısı bakımından Özbekistan (26) çoktan Kazakistan'ı (25) geçti; bu da delegasyonun yarışmaya kapsamlı bir şekilde yüksek hazırlıkla geldiğini gösteriyor.

«Aichi-Nagoya-2026» yarışmasının beşinci günü, Özbekistan spor delegasyonunun Asya devleriyle aynı safta olduğunu bir kez daha pratikte kanıtladı.

Sizce önümüzdeki güreş, boks ve judo müsabakalarından sonra Özbekistan delegasyonu Kazakistan'ı geride bırakıp 4. sıraya yerleşebilecek mi? Sporcularımızın bugüne kadar topladığı 26 madalyayı ve 5. sırayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın şanlı yürüyüşüne adanmış bu önemli analizi tüm spor severlerle paylaşın!