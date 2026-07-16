Berlin'de dehşet: Kurbanlar tecavüze uğradıklarını bile anlamadı

·97·Dünya
Berlin'de dehşet: Kurbanlar tecavüze uğradıklarını bile anlamadı

Almanya'nın Berlin savcılığı, 68 yaşındaki bir erkek hakkında tecavüz suçlamasıyla resmi dava açtı. Tagesschau gazetesinin haberine göre, şüpheli uzun süredir çevrimiçi tanışma uygulamaları üzerinden kadınlarla tanışarak onlara karşı ağır suçlar işliyordu.

Soruşturma verilerine göre, elektrikçi olarak çalışan adam internet üzerinden kadınlarla tanışıyordu. Buluşmalar sırasında kurbanlarına alkol ve uyku ilacı vererek onları bayıltıyordu. Ardından kadınlara tecavüz edip işlediği suçları videoya kaydediyordu.

En korkunç yanı ise, kurbanların kendilerine karşı bir suç işlendiğinden haberdar olmamalarıydı. Olayları ancak soruşturma sürecinde öğrendiler.

Şu ana kadar 68 yaşındaki adam 14 kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. Ancak savcılığa göre kurban sayısı çok daha fazla olabilir. Müfettişler toplam 58 kadının mağdur olma ihtimalini dışlamıyor. Şu anda bunlardan 30'unun kimliği tespit edilmiş olup, diğer olası kurbanları belirleme çalışmaları devam ediyor.

Berlin polisinin, 2025 yılında benzer cinsel suçlardan şüphelenilen başka bir şahısla ilgili yürütülen soruşturma sırasında bu adama ulaştığı bildirildi. Ardından kolluk kuvvetleri evinde arama yaparak çeşitli elektronik veri depolama cihazlarına el koydu.

Şubat 2026'da bu cihazlar incelendiğinde, içlerinde cinsel suçlara ilişkin video kayıtları bulundu. Bu deliller ışığında soruşturma genişletildi ve Mart 2026'da şüpheli tutuklandı. Şu anda dava ile ilgili ek detaylar ve diğer olası kurbanları belirleme çalışmaları devam ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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