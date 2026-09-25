Uluslararası Uzay İstasyonu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), 2026 Nobel Barış Ödülü kısa listesine dahil edildi. Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO), bu yörünge projesini prestijli ödül için bir aday olarak duyurdu ve insanlığın birliğindeki rolünü övdü. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, enstitünün icra direktörü vekili Henrik Urdal, gazetecilere güncellenmiş aday listesini sundu. Buna göre, önceki bahar listesinde yer alan Dünya Ticaret Örgütü'nün yerini Uluslararası Uzay İstasyonu aldı.

Bilimsel iş birliği ve jeopolitik istikrar

PRIO temsilcileri, ISS'nin çeyrek asırdan fazla bir süredir, Dünya'daki ilişkilerin kötüleştiği dönemlerde bile jeopolitik rakiplerin ortak barışçıl çalışmalar için iş birliği yapabileceğini pratikte kanıtladığını vurguladılar. İstasyon, bu süre zarfında büyük bilimsel başarılara imza attı.

Uzmanlara göre, istasyonun 2030'ların başında faaliyetlerini sonlandırması beklenirken, uzay daha kalabalık, ticari ve hatta potansiyel olarak silahlandırılmış bir alan haline geliyor. Böyle bir ortamda, ISS'ye Nobel Barış Ödülü verilmesi, insanlığın birlikte çalıştığında ne tür başarılara ulaşabileceğini açıkça gösterecektir.

Gelecek perspektifleri

Enstitü analistleri, bu ödülün Çin'in Tiangong istasyonu ve diğer uzay projeleriyle gelecekte de benzer barışçıl iş birlikleri yapılması için ilham verebileceğini ekledi. Bu, uzay araştırmalarında barış ruhunu korumak için önemli bir adımdır.

Bilgi için, 2026 Nobel Barış Ödülü kazananı bu yıl 9 Ekim'de resmen açıklanacak. Geleneksel ödül töreni ise Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 12 Aralık'ta Oslo'da gerçekleştirilecek.