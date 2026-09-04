53 saat direksiyon başında kalan taksici ölümlü kazaya sebebiyet verdi

·0·Dünya
53 saat direksiyon başında kalan taksici ölümlü kazaya sebebiyet verdi

Büyük Britanya'da Üç gün boyunca yaklaşık 53 saat araç kullanan 45 yaşındaki taksi şoförü, ölümlü kazaya sebebiyet verdiği için altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu durum TaxiPoint tarafından bildirildi.

Olay, 17 Ağustos 2025 tarihinde sabah saat 06:30 civarında Surrey bölgesindeki Merstham'dan geçen A23 yolunda meydana geldi.

Kolovole Erunkulu yönetimindeki Audi marka araç yoldan çıkarak yol kenarındaki bir park alanına girdi. O sırada 59 yaşındaki Philip Dray, dinlenmek için Volkswagen marka aracını oraya park etmiş ve sürücü kapısını açıp içeri girmeye çalışıyordu. Audi ona çarptı ve Philip Dray olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma sırasında Erunkulu'nun kazadan önceki üç gün içinde toplamda yaklaşık 53 saat direksiyon başında olduğu belirlendi. Bu süre zarfındaki en uzun molası sadece yedi saatti. Ayrıca yaklaşık dört saatlik ve iki saat civarında molalar vermişti.

Faciadan önce ise Erunkulu yaklaşık 12 saat boyunca taksicilik yapmış ve yeterince dinlenmemişti. Araç içi kamera kayıtları, direksiyon başında birkaç saniyeliğine uyuyakaldığını gösterdi. Tam o sırada Audi yoldan çıkarak yol kenarında duran Philip Dray'e çarptı.

Erunkulu, ölümlü tehlikeli sürüş suçunu kabul etti. Mahkeme onu altı yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sekiz yıl boyunca araç kullanması yasaklandı.

Gelecekte tekrar ehliyet almak isterse, kapsamlı bir sürüş sınavına girmesi gerekecek.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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