Britanya’da Kendini Vampir Sanan Adam Yakalandı

·368·Dünya
Britanya’da Kendini Vampir Sanan Adam Yakalandı

Birleşik Krallık’ta meydana gelen sıra dışı olay, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Hampshire’da kiliselerin önüne koyun ve geyik leşleri bırakarak yerel halk arasında korku ve endişe yaratan 48 yaşındaki Benjamin Lewis, mahkeme kararıyla zorunlu olarak ruh sağlığı hastanesine yatırıldı. Haberi The Guardian gazetesi duyurdu.

Soruşturma dosyasına göre Benjamin Lewis, çiftçilerden kuzuları çaldıktan sonra onları keserek cesetlerini New Forest bölgesindeki kiliselerin kapılarının önüne bıraktı. Bazı olaylarda bu yerlere ters haç sembolü ve tarot kartları da bıraktı. Bu eylemler yerel halk, kilise çalışanları ve inananlar arasında ciddi endişe ve korkuya neden oldu.

Kolluk kuvvetleri, şüpheliyi tespit etmek amacıyla birkaç ay boyunca özel takip çalışmaları yürüttü. Polis, satanizm takviminde önemli tarihler olarak kabul edilen günlerde kiliselerin çevresinde ek denetim uygulayarak olası suçları önlemeye çalıştı. Uzun süren soruşturmanın sonucunda, kuzunun cesedinden alınan DNA örneği sayesinde Benjamin Lewis’in kimliği belirlendi ve kendisi yakalandı.

Soruşturma sırasında şüphelinin evinde yapılan aramada vampir tasvirleri, çeşitli ritüellere ilişkin yazılar ve kan içmeyle ilgili notlar bulundu. Polisin açıklamasına göre Lewis, kan içmenin insana sonsuz yaşam verebileceğine ve onu vampire dönüştürebileceğine kesinlikle inanıyordu.

Duruşmanın sonunda Benjamin Lewis, dini düşmanlık temelinde kasıtlı olarak korku ve tehdit yaratmak ve çiftçilere ait kuzuları çalmak suçlarından mahkûm edildi. Yargıç William Mousley, toplum için güvenli olduğu tıbben doğrulanıncaya kadar ruh sağlığı hastanesinde tutulmasına karar verdi.

Psikiyatri uzmanlarının değerlendirmesine göre Lewis, karmaşık ruh sağlığı sorunlarından muzdarip. Ayrıca bunun bu tür davranışlarla bağlantılı ilk vakası olmadığı ortaya çıktı. Lewis, 2003 yılında da kendisini vampir olarak tanımlamış, bir rahip ve ailesini korkuttuğu için ceza alarak hapis yatmıştı.

Uzmanlar bu olayın, toplumda ruh sağlığı sorunlarına zamanında dikkat göstermenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.

Benjamin LewisBritanyaHampshireThe GuardianNew Forest
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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