Cannavaro, Katanec'in dizilişlerinden neden vazgeçtiğini açıkladı — 4-3-3 taktiği analizi

·10·Spor
Cannavaro, Katanec'in dizilişlerinden neden vazgeçtiğini açıkladı — 4-3-3 taktiği analizi

Fergana'daki İstiklal Stadyumu'nda İran milli takımına karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından, Özbekistan milli takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro basın toplantısının ikinci bölümünde takımın taktiksel devrimi hakkındaki en tartışmalı ve önemli soruları yanıtladı. Srečko Katanec dönemindeki 3 merkez savunmacıya (5'li savunma bloğu) dayalı temkinli tarz yerine 2 merkez savunmacı ve klasik 4-3-3 taktiğine geçilmesi uzmanların odak noktası haline gelmişti.

Gazetecilerin "İki merkez savunmacı ile oynamaktan korkmuyor musunuz?" sorusuna, dünyanın en ünlü savunmacılarından biri olan İtalyan uzman net ve tavizsiz bir yanıt verdi: «Hayır, korkmuyorum! Modern futbol tam olarak böyle kurgulanmıştır. Eğer ileri çıkmaktan ve hattı bozmaktan korkarsanız, rakip sizi daha çok zorlar. Savunmacılara ileri çıkmalarını, pres yapmalarını ve korkmamalarını söyledik!». Aynı zamanda Cannavaro, sahada serbest hareket ediyormuş gibi görünen Aziz Ganiyev ve diğer liderler hakkındaki söylentilere de son verdi: «Hayır, bizde kimseye serbestlik verilmedi! Kendi sistemimize inanıyoruz. 4-3-3 dizilişinde oynamak için yüksek dinamizm şart: ne zaman hatta kalınacağını, ne zaman kanada geçileceğini ve ne zaman rakip arkasına sarkılacağını anlamak gerekir!». Teknik direktörün bu açıklaması, milli takım oyununda "kaçarak oynama" değil, inisiyatifi ele alma felsefesinin öncelikli olacağını kanıtladı.

Peki, Katanec'in 3 savunmacılı sisteminden Cannavaro'nun 4-3-3 sistemine geçiş milli takımımıza nasıl yeni imkanlar sunuyor, Ganiyev ve Urunov gibi oyuncular bu dizilişte nasıl hareket ediyor ve neden Dünya Kupası'nı unutmak gerekiyor?

«İki merkez savunmacı, 4-3-3 dizilişi ve serbestliğin reddi»: Cannavaro'nun açıklamasının 5 ana noktası

Fabio Cannavaro'nun taktiksel röportajından en önemli tezler ve sonuçlar:

  • İki merkez savunmacı sistemine dönüş: Srečko Katanec dönemindeki 3 merkez savunmacıdan oluşan dizilişten resmen vazgeçildi ve modern ikili model getirildi;

  • «Korkusuz yüksek pres»: Cannavaro, geride bekleyip hata kollamak yerine rakip yarı sahaya yerleşip agresif baskı yapmanın modern futbolun gereği olduğunu belirtti;

  • «Serbest oyuncu yok»: Teknik direktör, sahada serbest dolaşan hiçbir futbolcu olmadığını, her hareketin 4-3-3 sistemine kesinlikle bağlı olduğunu vurguladı;

  • Aziz Ganiyev ve merkez dinamikleri: Ganiyev ve Hakimov'un merkezdeki rolü; kanatlara açılma, hattı tutma ve savunma arkasına sızma görevleriyle mükemmel bir şekilde koordine edildi;

  • «Dünya Kupası'nı unutun»: Teknik direktör, dünya şampiyonası başarılarıyla yaşamayı bırakıp, karşılaşılan her rakiple eşit mücadele etmeye zihinsel olarak hazır olunması çağrısında bulundu.

Özbekistan milli takımının taktiksel evrimi: Katanec modeli ve Cannavaro sistemi karşılaştırması

Milli takımın sahadaki yerleşimi, savunma tarzı ve felsefesindeki değişimler:

Kriterler ve parametreler

Srečko Katanec yönetimi dönemi

Fabio Cannavaro'nun önerdiği yeni sistem

Ana taktik diziliş

3-4-2-1 veya 5-3-2 (3 merkez savunmacı)

4-3-3 (2 merkez savunmacı, aktif kanatlar)

Savunma hattının konumu

Alçak blok, ceza sahasına yakın savunma

Yüksek hat, pres yoluyla öne çıkış

Korku ve riske yaklaşım

Savunmada sayısal üstünlük kurma çabası

«Korkmamak şart»: Hattı bozup baskı kurmak

Orta saha oyuncularının görevi

Daha çok bozma ve alan kapatma

Yüksek dinamizm, rakip arkasına sarkma, agresif hücum

Futbolcu serbestliği

Bazı yıldızlara serbest hareket hakkı

Mutlak sistem: «Bizde serbest rolde oyuncu yok»

Hücum ve pres entegrasyonu

Kontra atak ve uzun paslara dayanma

Forvetler ve orta sahaların tam takım presi

Futbol ekspertizi ve taktik analiz: Neden Cannavaro'nun 4-3-3 sistemi devrimci bir adım?

Uluslararası antrenörler ve spor uzmanlarının sonuçları:

  • «Savunmacıdan gelen hücumcu teknik direktör»: Dünya Kupası galibi ve Ballon d'Or sahibi Fabio Cannavaro, savunmayı sadece kendi ceza sahasına gömülmek değil, rakibi kendi sahasında boğmak yoluyla organize etmeyi tercih ediyor; 2 merkez savunmacı (Husanov ve Orozov) yüksek hatta çıktığında rakibin alanı daralıyor ve topu rastgele uzaklaştırmak zorunda kalıyorlar;

  • Ganiyev ve merkez üçlüsü fenomeni: Aziz Ganiyev'in merkezde serbest hareket eder gibi görünmesi Cannavaro'nun talimatıdır; rakibin merkez bölgesinde boşluk yaratmak, topu alıp kanatlara veya Shomurodov'a hızlıca aktarmak görevini yerine getirmiştir; sistemde düzen olduğu için bu başıboşluk değil, geometrik bir plandı;

  • Urunov ve kanat forvetleri için yeni sınav: Teknik direktör, Oston Urunov gibi bireysel yeteneğe sahip kanat oyuncularının bu sisteme tam uyum sağlaması için zamana ihtiyaç olduğunu açıkça söyledi; 4-3-3 dizilişinde kanat oyuncusu sadece adam geçmekle kalmamalı, savunmaya dönme disiplinine de sahip olmalıdır;

  • «Geçmişi unutma» psikolojisi: Katanec, takıma Dünya Kupası'na götüren tarihi sonucu verdi ancak o başarıya takılıp kalmak gelişimi durdurur; Cannavaro'nun "Dünya Kupası'nı unutmak lazım" demesi, takımda yeni zaferlere açlık uyandırmayı amaçlıyor.

Fabio Cannavaro'nun İran maçından sonraki bu cesur fikirleri, Özbekistan milli takımının korkak ve kapalı futboldan tamamen vazgeçip, kıta devleriyle sadece eşit ve aktif hücumcu sistemde oynayacağını gösteriyor.

Sizce Fabio Cannavaro'nun Katanec'in 5'li savunmasından vazgeçip 2 merkez savunmacı ve 4-3-3 sistemine geçmesi milli takımımıza daha çok fayda mı getirir yoksa riskli mi? Aziz Ganiyev ve merkez orta sahalarımızın yeni taktikteki oyununa şahsen nasıl not verirsiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve milli takımımızın yeni taktik dönemini ele alan bu özel makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!

Fabio CannavaroÖzbekistan Milli Takımı4-3-3 Taktiğiİstiklal StadyumuFutbol Analizi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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