Yılan üç golf topu yuttu

ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio şehrinde veterinerler oldukça sıra dışı bir durumla karşılaştı. Bir yılan nasıl olduysa üç golf topunu yuttu ve topların tamamı vücudunun içinde sıkışıp kaldı.

Bu tuhaf olayın ardından yılan acilen hayvan hastanesine getirildi. Uzmanlar, topları yılana zarar vermeden çıkarma gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı.

Veterinerler ameliyat yapmadan sorunu çözmeye karar verdi. Bunun için yılana güçlü bir sakinleştirici verildi ve derin bir uykuya daldırıldı. Ardından uzmanlar, golf toplarını yılanın vücudu içinde dikkatlice hareket ettirerek elle dışarı çıkardılar. Bu durum Need To Know tarafından bildirildi.

En şaşırtıcı olanı ise, üç golf topunun da başarıyla çıkarılması ve yılana cerrahi müdahale yapılmasına gerek kalmamasıydı.

Sıra dışı kurtarma operasyonu, ABD'nin Teksas eyaleti San Antonio şehrindeki South Texas Avian & Exotic Hospital'da gerçekleştirildi. Olayla ilgili videolar sosyal medyada yayılarak hızla viral oldu.

22 Eylül'de internete yüklenen video kısa sürede beş milyondan fazla kez izlendi. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, yılanın üç golf topunu nasıl yuttuğuna şaşırdılar.

Bazıları olaya mizahi bir dille yaklaştı. Bir kişi, yılanın topları yumurta sanmış olabileceğini tahmin etti.

Bir başka kullanıcı ise veterinerlere teşekkürlerini iletti.