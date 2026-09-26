Çin'de sıcaklar başladığında erkekler neden tişörtlerini karınlarına kadar kaldırır?

·13·Dünya
Çin'de sıcaklar başladığında erkekler neden tişörtlerini karınlarına kadar kaldırır?

Çin'in bazı şehirlerinde yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte sokaklarda alışılmadık bir manzarayla karşılaşmak mümkün. Erkekler tişörtlerini göğüs kafesi hizasına kadar kaldırarak karın bölgelerini açıkta bırakıyor. Yabancılar arasında bu durum "Pekin bikinisi" olarak adlandırılıyor.

Bu alışkanlık, temel olarak sıcak havalarda vücudu biraz serinletmek amacıyla yapılıyor. Özellikle yazın sıcak günlerinde sokaklarda, parklarda ve restoran çevrelerinde böyle bir görüntüyle karşılaşılabilir.

"Pekin bikinisi" ismi, açıkta kalan karın bölgesinin bikini üstüne benzetilmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Bazıları bunu sıcaklara karşı basit ve rahat bir yöntem olarak görse de, kamusal alanlardaki bu görüntü çevredekiler arasında farklı tepkilere yol açıyor. Çin'in bazı şehirlerinde kamusal alanlarda giyim ve davranış kuralları bulunmaktadır. Bu nedenle tişörtü karın bölgesine kadar kaldırıp gezmek, bazı durumlarda kamu düzenine aykırı olarak değerlendirilebilir ve para cezasına neden olabilir.

Böylece, bir yandan sıcaklara karşı gayriresmi bir yöntem olarak görülen "Pekin bikinisi", diğer yandan kamusal alanlardaki davranış normlarıyla ilgili tartışmalara neden olmaktadır.

Pekin BikinisiÇinSıcak HavaKamu DüzeniGiyim Kuralları
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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