30 bin yıldan fazla süredir buzullarda saklanan mamut yavrusu tamamen korunmuş halde bulundu

Kanada'nın Yukon bölgesindeki Klondike altın madenlerinde, 30 bin yıldan fazla bir süre önce ölen bir mamut yavrusu neredeyse tamamen korunmuş halde bulundu. 2022 yılında keşfedilen bu antik bulgu, araştırmacıları hayrete düşürdü.

Mamut yavrusu, permafrost (ebedi donmuş toprak) içinde doğal yollarla korunmuştur. Yerel Hän dilinde ona "Nun Cho Ga", yani "büyük hayvan yavrusu" adı verilmiştir.

Araştırmacılar, yavrunun 30 bin yıldan fazla bir süre önce öldüğünü belirledi.

Buzul koşulları sayesinde mamut yavrusunun vücudu neredeyse eksiksiz bir şekilde günümüze ulaştı. Bu tür bulgular, bilim insanlarına antik hayvanların yaşamı ve o dönemdeki doğal çevre hakkında yeni bilgiler edinme imkanı tanıyor.

Mamut yavrusu hakkında neler biliniyor?

Araştırmalar sonucunda yavrunun dişi olduğu ve yaklaşık 30-35 günlükken öldüğü tespit edildi. "Nun Cho Ga"nın neredeyse tamamen korunmuş olması, onu paleontoloji için en değerli bulgulardan biri haline getiriyor. Binlerce yıl boyunca buzulların bağrında yatan mamut yavrusu, antik dünyanın eşsiz bir tanığı olarak günümüze ulaştı.