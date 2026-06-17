Et için çalınan 400'den fazla kedi kurtarıldı

·50·Dünya
Et için çalınan 400'den fazla kedi kurtarıldı

Vietnam'da kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen özel bir operasyon sırasında yüzlerce evcil hayvan felaketten kurtarıldı. Polis, kedileri çalıp yasa dışı ticarete konu eden bir suç örgütünün faaliyetlerine son verdi.

Edinilen bilgilere göre, düzenlenen baskınlarda 400'den fazla canlı kedi ve dondurulmuş halde tutulan onlarca hayvan tespit edildi. Ayrıca başka bir adreste daha birkaç on kedi bulunarak güvenli bir yere nakledildi.

Soruşturma sırasında suç şebekesi üyeleri, son birkaç yıldır ülkenin güney bölgelerinde kedi toplayıp sattıklarını itiraf etti. Hayvanları özel alanlarda tutup daha sonra tüccarlara teslim ediyorlardı.

Hayvan koruma örgütleri, kurtarılan kedilerin bir kısmının sahiplerine iade edildiğini bildirdi. Ancak bazı hayvanların kötü koşullarda tutulmaları nedeniyle kurtarılması mümkün olmadı.

Uzmanlar, Vietnam'da her yıl milyonlarca köpek ve kedinin yasa dışı olarak yakalanıp ticaret zincirine dahil edildiğini belirtiyor. Ancak son yıllarda kamuoyunun bu konudaki tutumu değişmeye başladı. Özellikle gençler ve evcil hayvan sahipleri bu tür uygulamalara karşı kesin bir tavır sergiliyor.

Polis şu anda olayla ilgili soruşturmaları sürdürüyor. Kolluk kuvvetleri, kayıp evcil hayvan sahiplerini başvuruda bulunmaya çağırdı.

Vietnam
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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