Vietnam'da ünlü deliksiz bilardo masası internette ilgi uyandırdı

·105·Dünya
Vietnam'da ünlü deliksiz bilardo masası internette ilgi uyandırdı

Sosyal medyada deliksiz bir bilardo masasını gösteren videolar büyük ilgi gördü. Bu oyun karambol bilardosu, daha doğrusu üç bant bilardo olarak adlandırılıyor.

Bu oyunda, klasik bilardodaki gibi topları sokmak için cepler bulunmaz. Oyunda beyaz, sarı ve kırmızı renklerde üç top kullanılır. Oyuncunun görevi, kendi topuyla diğer iki topa temas etmektir.

Ancak vuruşun sayılabilmesi için topun rakip toplara ulaşmadan önce veya bu sırada masa bandına en az üç kez temas etmesi gerekir. Bu nedenle karambol bilardosu hassas hesaplama, doğru açı seçimi ve vuruş gücünün kontrolünü gerektirir.

Bu spor dalı özellikle Vietnam'da popülerdir. Sosyal medyada yayılan videoların ardından birçok kişi cepsiz bilardonun kurallarına ilgi göstermeye başladı.

Vietnam
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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