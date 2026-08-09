Antarktika’da −43°C Soğukta Eşi Görülmemiş Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirildi

Avustralyalı havacılık uzmanları, Antarktika’nın dondurucu kış koşullarında bir ABD seferi üyesini kurtarmak için son derece zorlu bir operasyon gerçekleştirdi. Kurtarma görevi, tamamen karanlıkta ve sıcaklığın −43°C’ye kadar düştüğü koşullarda yapıldı.

Skytraders şirketi, olağanüstü operasyonun geçen cuma günü ABD’nin McMurdo İstasyonu’ndan acil tıbbi tahliye talebi gelmesinin ardından başladığını açıkladı.

Uçuş başlangıçta hava koşulları nedeniyle ertelendi. Buna rağmen ekip daha sonra Airbus A319 uçağını son derece zorlu şartlarda indirmeyi başardı. O sırada hava sıcaklığı yaklaşık −43°C (−45,4°F) idi.

Hasta güvenli bir şekilde Snowbird 1 olarak bilinen uçağa alındı ve buradan Yeni Zelanda’nın Christchurch kentine götürüldü. Burada gerekli tıbbi yardım sağlandı. Hastanın durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecine girdiği bildirildi.

Operasyon ilk kez temmuz ayında gerçekleştirildi

Uçuşa katılan dört pilottan biri olan Kaptan Louise Robertson, BBC’ye bu görevin Skytraders tarihindeki en zorlu operasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Onun sözlerine göre bu, temmuz ayında ve tamamen karanlık koşullarda gerçekleştirilen ilk uçuş oldu.

“Operasyonu 31 Temmuz’da tamamladık. Güneş ışığına benzer ilk aydınlığın ise 1 Ağustos’ta, çok az miktarda ortaya çıkması bekleniyordu” dedi Robertson.

İlginç bir şekilde, onun 18 yıllık eşi Rod Robertson da bu göreve katıldı ve uçağı Ross Adası’nda bulunan ABD araştırma istasyonuna bizzat indirdi.

“O sol koltuktaydı, ben ise sağ koltuktaydım” dedi Louise Robertson.

Robertson, Skytraders’ta geçirdiği yedi yıl ve toplam 25 yıllık pilotluk kariyeri boyunca böylesine zorlu bir operasyona ilk kez katıldığını belirtti.

Uçağı hazırlamak 24 saat sürdü

Tahliye talebi Skytraders şirketine çarşamba günü ulaştı. Talep, ABD Antarktika Programı tarafından Avustralya Antarktika Birimi aracılığıyla gönderildi.

Operasyonun gerçekleştirilebilmesi için uçağın özel olarak donatılması gerekti. Mühendis ve tasarımcılardan oluşan ekip, hastayı uçaktan çıkarmak için uçağın arka bölümüne özel bir sedye yerleştirdi.

Uçağın gerekli duruma getirilmesi çalışmaları 24 saat sürdü. Bunun ardından ekip, havanın uçuşa uygun hale gelmesini beklemek zorunda kaldı ve 12 saat daha bekledi.

“Antarktika’ya uçuş için zaman aralığı çok dardı. Planladığımız ilk gün kar fırtınası başladı ve operasyonu durdurdu” dedi Robertson.

Şiddetli fırtına, istasyon personelinin kardan sıkıştırılmış piste ulaşmasını da engelledi. Uçağın ineceği pisti düzleştirmek ve hazırlamak bile altı saat sürdü.

Sonunda uçak cuma sabahı Hobart’tan ayrıldı.

−45°C Soğukta Pist Hazırlandı

Robertson’a göre yerdeki personel, son derece zorlu koşullara rağmen uçak için uzunluğu 3 kilometre olan bir pist hazırlamak üzere büyük bir çalışma yürüttü.

O sırada hava sıcaklığı yaklaşık −45°C idi ve kuvvetli rüzgâr esiyordu.

Uçak ekibi Phoenix Havaalanı’nda yalnızca bir saat kaldı. Hastayı uçağa aldıktan sonra ekip yeniden havalanarak Christchurch’e doğru yola çıktı.

Göreve katılan bir diğer pilot Kaptan Al Wallack, operasyonun başarısının arkasında kapsamlı uzmanlık deneyimi ve titiz hazırlık bulunduğunu belirtti. Ona göre uçuş ekibinden meteorologlara, operasyon planlamacılarından pist personeline ve sağlık uzmanlarına kadar ekipteki her üye görevini kusursuz şekilde yerine getirdi.

“Antarktika’daki her görev mutlak hassasiyet gerektirir. Kışın ise zorluk daha da artar. Karşılaştığımız koşullar, en özel uçakların bile kapasite sınırına yakındı” dedi.

Avustralya Antarktika Birimi Başkanı Emma Campbell de operasyonun Antarktika’daki uluslararası programları destekleyen uzmanlık ve iş birliği olanaklarını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bilgi olarak, Skytraders şirketi Mart 2020’de de benzer bir operasyon gerçekleştirmişti. O dönemde de ABD Antarktika Programı’nın McMurdo İstasyonu’ndaki bir üyesinin tahliyesi için yardım talep edilmişti. Ancak o görev sırasında hava sıcaklığı nispeten daha ılıktı: −30°C idi.