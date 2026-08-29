Yıllardır tanıdığı köpek 20 yaşındaki genç kıza saldırdı

İskoçya'da yaşayan 20 yaşındaki Samantha Redding, yıllardır tanıdığı bir köpeğin ani saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Genç kadının önümüzdeki birkaç yıl boyunca bir dizi cerrahi operasyon geçirmesi gerekebilir. O ise tedavilerin ardından tekrar eski görünümüne kavuşmayı umuyor.

Samantha, Falkirk şehrinde yaşıyor. Saldıran İspanyol Mastifi ve Akita kırması olan dev köpeği küçüklüğünden beri tanıyordu. Köpek arkadaşının babasına aitti ve Samantha onu daha önce hiç saldırgan bir durumda görmemişti.

Ocak ayında Samantha, arkadaşını almak için babasının evine gitti. Ancak orada sadece on dakika kaldıktan sonra köpek aniden yüzüne saldırdı.

Samantha, olayın büyük bir kısmını hatırlayamadığını söyledi. Aklında kalanlar; köpeğin kendisine doğru geldiği, havladığı ve ardından şiddetli bir acı hissettiği anlar.

Samantha, "Arkadaşımın babasının evine onu almaya gitmiştim ama o zaten beni evde beklemek için çıkmış. Evde yaklaşık 10 dakika kaldım ve gitmeye hazırlanıyordum. Çantamı almak için eğildiğimde köpek aniden yüzüme atladı," dedi.

"O sırada ne olduğunu neredeyse hiç hatırlamıyorum. Sadece köpeğin havladığını ve ardından çok şiddetli bir acı hissettiğimi hatırlıyorum. Etraftakilerin bağırdığını duydum. Köpeğin benden nasıl ayrıldığını bile hatırlamıyorum," diye ekledi.

Samantha olaydan sonra yüzünü elleriyle kapatarak evden çıkmış ve hastaneye kaldırılmış. Arabada ailesini aradığında, başlangıçta ciddiyetine inanmamışlar.

"Telefonda annemi ve babamı aradım. Şaka yaptığımı sandılar. Sonra görüntülü aradım ve 'acil serviste buluşalım' dediler. O sırada acıyı pek hissetmiyordum, belki de bu şokun etkisiydi," dedi Samantha.

Annesi onu hastanede gördüğünde gözyaşlarına boğulmuş. İşte o zaman Samantha yaralarının ne kadar ciddi olduğunu anlamış.

Doktorlar, rekonstrüktif cerrahiye başlamadan önce en az üç veya dört operasyon geçirmesi gerektiğini söylemiş. Başlangıçta damar yoluyla antibiyotik tedavisi almış.

Sonraki operasyonlarda kolundan alınan deri, yüzündeki hasarlı bölgeyi onarmak için kullanılmış. Kolundaki bölgeyi kapatmak için ise bacağından deri alınmış. Yüze nakledilen deri kısmına kan akışını sağlamak amacıyla kolundan damarlar da alınmış.

Yaklaşık 10 saat sürmesi planlanan operasyon nedeniyle Samantha'ya trakeotomi yapılmış ve ardından yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulmuş.

Samantha hastanede beş hafta kalmış ve bugüne kadar dört operasyon geçirmiş. Bir sonraki ameliyatından sonra en az iki operasyon daha gerekebilir. Deri nakli yapılan bölgedeki kan dolaşımını korumak için operasyonlar yaklaşık sekiz haftalık aralıklarla yapılıyor.

Saldırı sonucunda yüzünde ve boynunda geniş yara izleri kalmış. Kolu ve bacağındaki deri alınan yerlerde de izler oluşmuş. Trakeotomi nedeniyle boğazında da bir iz kalmış. Sinir hasarı nedeniyle diş etlerinde ve dişlerinde de sorunlar ortaya çıkmış.

Bir sonraki operasyonda doktorlar dudağını yeniden şekillendirmeyi ve fazla dokuları azaltmayı planlıyor.

Ancak olay, Samantha'nın sadece dış görünüşünü değil, tüm hayatını etkiledi.

"O on dakika tüm hayatımı etkiledi. Küçük kardeşlerimi beş hafta boyunca görmedim çünkü onları korkutmaktan endişelendim. Ailem bana çok büyük destek oldu, ancak onların da korktuğunu hissedebiliyordum," dedi.

Samantha'nın çalıştığı Tesco şirketi de ona destek olmuş. Kendisine bir yıllık ücretli izin verilmiş ve iş yerinin korunacağı garanti edilmiş.

"Sanırım en zor kısmı tüm operasyonlardan geçmek. Yavaş yavaş görünüşüme alışıp kendime olan güvenimi kazanmaya başlıyorum. Sonra bir sonraki ameliyat oluyor ve her şey tekrar değişiyor," dedi Samantha.

Şu anda saldırı sonrası gelişen kaygı ve travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle düzenli psikolojik terapi alıyor. Bazen olayla ilgili anılar tekrar zihnine geliyor.

"Aynaya baktığımda kendimi beğenmiyorum. Şu an tüm yaralar dikildi ve nakledilen deri iyi iyileşiyor. Ancak dudağım henüz tam olarak düzelmedi," dedi.

Buna rağmen Samantha, tedavi sürecine inanmaya çalışıyor.

"Bazen hiçbir şey değişmiyormuş gibi geliyor. Ama ocak ayından bugüne kadar olan farkı görebiliyorum. Tekrar eskisi gibi görünmek istiyorum. Doktorların ve uzmanların kendimi tekrar eskisi gibi hissetmeme yardımcı olacağını umuyorum," dedi.

Saldırgan köpek şu anda Dundee şehrindeki özel bir barınakta polis gözetiminde tutuluyor.

Samantha ise sonraki tedavileri ve saldırıdan kalan yara izlerinin tedavisi için bağış topluyor.