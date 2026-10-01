ABD'de 275 din görevlisi 944 çocuğa istismarda bulundu

·10·Dünya
ABD'de 275 din görevlisi 944 çocuğa istismarda bulundu

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki üç Katolik piskoposluğunda 275 din görevlisinin 944 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Bu durum, eyalet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma raporunda açıklandı.

Soruşturma Fall River, Springfield ve Worcester piskoposluklarını kapsadı. Rapordaki vakaların büyük çoğunluğu 2002 yılından önce gerçekleşti.

Başsavcı Andrea Joy Campbell, piskoposluk yönetimlerinin din görevlileri tarafından çocuklara yönelik istismarlardan yıllardır haberdar olduğunu belirtti. Bazı durumlarda kilisenin itibarının korunmasının, çocukların güvenliğinden üstün tutulduğu vurgulandı.

Soruşturma 2019 yılında başladı. Soruşturma sürecinde savcılık, dosyalarla ilgili yerel savcılıklara üç kez başvurdu ve bunlardan biri Worcester piskoposluğunda dava açılmasıyla sonuçlandı. Diğer bazı vakalarda ise zaman aşımının dolması veya o dönemde eylemin suç sayılmaması nedeniyle cezai kovuşturma başlatılamadı.

Üç piskoposluğun liderleri mağdurlardan özür dileyerek, çocukların güvenliğini artırmak ve mevcut prosedürleri iyileştirmek için önlemler alındığını bildirdi.

Başsavcı ise çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan kurbanların hukuk davası açma imkanlarını genişletmek için yasal değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

Andrea Joy CampbellFall River PiskoposluğuMassachusetts Katolik PiskoposluklarıCinsel İstismarABD
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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