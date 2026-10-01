iPhone Duo üretiminde yüksek hata payı gözlemleniyor

·2·Teknoloji
iPhone Duo üretiminde yüksek hata payı gözlemleniyor

Jiemian News'in tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone Duo akıllı telefonunun seri üretim sürecinde ciddi zorluklar yaşanıyor. Şu anda Foxconn fabrikalarındaki montaj hatlarında verim oranı sadece yüzde 60'ın biraz üzerinde seyrediyor, bu da üreticilerin karşılaştığı karmaşık teknolojik engelleri gözler önüne seriyor. Bu durum Ixbt.com tarafından bildirildi.

Uzmanlar, bu sorunun tek bir kusurdan ziyade, tüm üretim sisteminin yeni nesil bir cihaz için tamamen yeniden yapılandırılması gerekliliğinden kaynaklandığını belirtiyor. iPhone Duo, Apple için ilk seri üretim katlanabilir cihaz olduğundan, Foxconn'un ekipmanları, teknolojik süreçleri ve montaj parametrelerini eş zamanlı olarak uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Mevcut kalite standartları değişmediği takdirde, istikrarlı bir seri üretim seviyesine ulaşmak altı aydan bir yıla kadar sürebilir.

Teknik karmaşıklıklar ve mükemmel katlanabilirlik

Üretimdeki temel odak noktası, iç ekrandaki katlanma izini mümkün olduğunca görünmez kılmak. Bu amaçla sadece özel nano dokulu UTG ultra ince cam değil, aynı zamanda yüzden fazla bileşenden oluşan karmaşık bir menteşe sistemi de kullanılıyor. Her bir parça yüksek hassasiyet gerektiriyor; çünkü en küçük sapmalar bile ekranda belirgin izler bırakabilir veya ekranın çökmesine yol açabilir.

Cihazın gövdesi, açık konumda sadece 5,2 milimetre olacak şekilde oldukça ince tasarlandı. Merkezdeki menteşe nedeniyle bataryalar, sistem kartı ve soğutma sistemi iki tarafa yerleştirildi. Lens Technology, Lingyi ve Zhuhai Guanyu gibi Çinli ortak şirketler, UTG camı ve batarya hücreleri dahil olmak üzere kritik parçaların tedarikinde aktif rol alıyor.

Satış başlangıcındaki gecikmeler ve planlar

Süreçteki bu teknolojik zorluklar, tanıtım ile satış başlangıcı arasındaki sürenin neden normalden çok daha uzun olduğunu açıklıyor. 10 Eylül'de tanıtılan iPhone Duo için ön siparişlerin 16 Ekim'de açılması, satışların ise 23 Ekim'de başlaması planlanıyor. Böylece duyuru ile satışa sunulma arasındaki süre 43 günü buluyor; oysa standart amiral gemisi modellerinde bu süre genellikle on gün civarındadır.

Kaynaklara göre Apple, 2026 yılı boyunca küresel ölçekte yaklaşık 6-8 milyon adet iPhone Duo stoğu oluşturmayı hedefliyor. Bunun 5 milyon adetten fazlasının perakende satış ortaklarına ulaştırılması öngörülüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bazı Pro ve Pro Max modelleri tüm yaşam döngüleri boyunca 20-30 milyon adetlik sevkiyata ulaşabiliyor.

AppleiPhone DuoTeknolojiAkıllı TelefonFoxconn
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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