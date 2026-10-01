Satlyt, uzayda yapay zeka kullanımı için 8 milyon dolar yatırım aldı

Uzayda veri işleme ve yapay zeka teknolojilerinin uygulanması konusunda uzmanlaşan Satlyt girişimi, tohum yatırım turunda 8 milyon dolar fon topladı. Bu başarı, şirketin uzayda yapay zeka modellerini tek bir ağ olarak birleştiren yazılımı geliştirmesine olanak tanıyacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com ve TechCrunch verilerine göre, girişimin kurucusu Rama Afullo daha önce Google bulut bilişim işinde ve SpaceX şirketinin Starlink ağında görev aldı. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak, uzayda CPU gücü kullanım potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğini fark etti ve fikrini hayata geçirmeye karar verdi.

Afullo, bu fikri zamanında hem Google hem de SpaceX yönetimine sundu, ancak her iki şirket de kurum içi prosedürler gereği reddetti. Bunun üzerine kendi işini kurmak için Kaliforniya'nın Sunnyvale şehri ve Kenya'nın Nairobi şehrinde merkezleri bulunan Satlyt şirketini kurdu.

Uzay teknolojileri pazarı ve yeni yaklaşım

Günümüzde uzay veri merkezlerine olan ilgi hızla arttı. SpaceX, yörünge veri merkezi projelerine tam anlamıyla girişmişken, Google da kendi Project Suncatcher uzay merkezi girişimini yürütüyor. Bununla birlikte Satlyt, diğer şirketlerin aksine kendi uzay araçlarını inşa etmeyi planlamadığını belirtti.

Girişim ekibi, farklı şirketlerin uydularında yapay zeka modellerini çalıştırmaya olanak tanıyan özel bir yazılım geliştiriyor. Afullo, bu yaklaşımı VMWare veya Snowflake platformlarına benzeterek, temel altyapıdan bağımsız olarak karmaşık programları çalıştırma imkanı sağladığını vurguladı.

Şirket temsilcisine göre, eğer SpaceX yörünge veri merkezleri pazarı için iPhone işlevini görüyorsa, Satlyt kendini açık ekosistemdeki Android gibi evrensel bir sağlayıcı olarak konumlandırmayı hedefliyor. Yazılım halihazırda iki test görevinde başarıyla denendi.

Operasyonel verimlilik ve gelecek planları

Uydular genellikle ortaya çıkan sorunları çözmek için yerdeki kontrol merkezlerine güvenirler. Verileri Dünya'ya göndermek ise pahalı ve yavaş bir süreçtir. Uzayda yapay zeka yardımıyla bağımsız karar alma, önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağlar.

Bu yılın başlarında Satlyt, Momentus yönetimindeki bir uzay aracına Google DeepMind tarafından geliştirilen Gemma yapay zeka modelini yerleştirdi. Söz konusu model, yazılım hatalarıyla ilgili veri iletim hacmini yüzde 60'tan fazla azaltarak, her uydu için yılda yüz binlerce dolar tasarruf sağladı.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek bir sonraki görev kapsamında Satlyt yazılımı, Hindistan merkezli TakeMe2Space girişimi tarafından hazırlanan bir uzay aracında çalışmaya başlayacak. Bu projede NASA, Stellerian ve TakeMe2Space gibi ortaklar yer alarak bulut bilişim protokollerini ve uzay gözlem çalışmalarını test edecekler.