“Ronaldo yoksa, hiç kimse yoksunuz”: Cristiano’nun kız kardeşi tüm ülkeyi sert bir dille eleştirdi

Portekiz milli takım kampından vaktinden önce ayrılan Cristiano Ronaldo etrafındaki kriz, ailevi ve ulusal düzeyde sert tartışmalara dönüştü. Teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği sözü tutmamasını «ikiyüzlülük ve ihanet» olarak nitelendirerek kamptan ayrılan yıldız forvetin savunmasına kız kardeşi Elma Aveiro çıktı.

Aveiro, sosyal medya hesabından benzeri görülmemiş derecede agresif ve açık bir açıklama yaparak, sadece milli takım teknik heyetini değil, tüm Portekiz kamuoyunu ve basınını yerden yere vurdu.

«Portekiz, kimsenin ilgilenmediği eski seviyesine dönmeyi hak ediyor»

Elma Aveiro, mesajında kardeşinin 20 yıllık eşsiz hizmetinin ülke tarafından layıkıyla takdir edilmediğini vurgulayarak şu sert ifadeleri kullandı:

«Portekiz, Ronaldo ortaya çıkmadan önceki o vasat, kimsenin ilgilenmediği haline dönmeyi hak ediyor. Cristiano büyük saygıyı hak ediyordu. Milli takım ise daha iyi bir organizasyona muhtaçtı.»

«Biz kıskanç, küçümseyici ve seviyesiziz»

Kız kardeşinin öfkesi sadece futbol yönetimiyle sınırlı kalmadı. Ülke medyasını ve hatta Portekiz toplumunu nankörlükle suçladı:

Medya seviyesi: «Portekiz medyası daha fazla yetkinliği ve daha az sığ dedikoduyu hak ediyor.»

Millete eleştirel bakış: «Portekiz halkına gelince... onlar hiçbir alanda en iyisini hak etmiyor. Biz kıskanç, küçümseyici ve seviyesiziz.»

Kardeşine destek: «Her şey için teşekkürler, CR7. Sen bundan çok daha fazlasını hak ediyorsun!»

Krizin kökeni nerede?

Cristiano Ronaldo'nun Uluslar Ligi kapsamındaki Danimarka maçı öncesinde kampı terk etmesine, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerginlik neden olmuştu. Norveç maçında (2:1) kaptanı 30 dakika ısındırıp oyuna almayan teknik direktör, bir sonraki maçta da onu yedek bırakacağının sinyalini vermişti.

Bu olayın ardından 41 yaşındaki futbolcunun milli takımı kesin olarak bırakma kararı aldığı söyleniyor. Aile üyelerinin bu denli sert çıkışları, Ronaldo'nun milli formadaki döneminin gerçekten de ağır ve geri dönülemez bir krizle kapandığını bir kez daha kanıtlıyor.