Nokia ve ICEYE devletler için egemen uydu iletişim sistemi oluşturacak

Finlandiyalı uzay şirketi ICEYE ve Nokia, devlet müşterileri için korumalı alçak yörünge uydu iletişim sistemleri oluşturmak üzere anlaşmaya vardı. ixbt.com'a göre, bu proje kapsamındaki ilk telekomünikasyon uydularının 2028 yılında yörüngeye fırlatılması planlanıyor ve sistemin Starlink gibi küresel ticari sistemlere bir alternatif olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Projenin temel fikri, ilgili devlet tarafından tam olarak kontrol edilen egemen bir uydu altyapısı oluşturmaktır. Bu sayede müşteri, harici bir ticari operatörün şartlarına bağlı kalmadan uyduları, yer segmentini ve kullanıcı terminallerini bağımsız olarak yönetme imkanına sahip olacaktır.

Savunma ve acil durumlar için sistem

Yeni iletişim ağı öncelikle savunma, sınır güvenliği, acil durum hizmetleri ile doğal ve teknolojik afetlerin sonuçlarını giderme ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Yerüstü mobil ve kablolu ağların hasar gördüğü, aşırı yüklendiği veya tamamen devre dışı kaldığı durumlarda bu uydu iletişimi güvenilir bir yedek kanal sağlamalıdır.

Ağ kaynaklarını mevcut ihtiyaçlara göre öncelikli bölgeler üzerinde yoğunlaştırma imkanı sağlanacaktır. ICEYE ve Nokia, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresi vaat ediyor. Aynı zamanda yeni sistem, mevcut askeri veya devlet ağlarının yerini tamamen almayacak, aksine ek kapsama alanı ve yedek kanallar sunacaktır.

Şirketlerin iş birliği

Bu iş birliği kapsamında ICEYE, uydu takımları oluşturma ve işletme konusundaki deneyimini sunarken, Nokia korumalı telekomünikasyon ağı teknolojilerini sağlayacak. Taraflar, alçak yörünge uydularını, yer altyapısını ve korumalı terminalleri tek bir iletişim sisteminde birleştirmeyi hedefliyor.

Hatırlatmak gerekirse, ICEYE halihazırda devlet müşterilerine Yer gözlemine yönelik kendi uydu sistemlerini sunmaktadır. Şirket, günün saatinden ve bulut yoğunluğundan bağımsız olarak yüzey görüntüleri almayı sağlayan sentetik açıklıklı radar (SAR) uydu takımını yönetmektedir. Nokia ile başlatılan yeni proje, bu alanı uydu iletişimi ile önemli ölçüde genişletecektir.