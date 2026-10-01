Teknoloji dünyasında dönüm noktası: Yeni AI anlaşması neden "manevi anayasa" olarak adlandırılıyor?

·6·Teknoloji
Teknoloji dünyasında dönüm noktası: Yeni AI anlaşması neden "manevi anayasa" olarak adlandırılıyor?

Yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimi, insanlık tarihindeki en büyük anlaşmalardan birini gündeme getirdi. Dünyanın önde gelen teknoloji devleri, yapay zeka sistemlerini güvenli bir şekilde geliştirmek ve sorumlu bir şekilde kullanmak için tek bir temel kurallar bütünü üzerinde anlaştılar.

Sektörün gelişimini kontrol altına almayı ve olası tehditleri önlemeyi amaçlayan bu adım, uzmanlar ve siyasetçiler tarafından dijital geleceğin "manevi anayasası" olarak değerlendiriliyor.

Rekabet bir kenara bırakıldı: İttifakta kimler var?

Küresel pazarda şiddetli bir rekabet içinde olan ve teknolojik yarışın en ön saflarında yer alan altı büyük şirket, ortak bir amaç doğrultusunda birleşti:

  • Google ve Meta — milyarlarca kullanıcısı olan ekosistemlerin sahipleri;

  • Nvidia — yapay zeka altyapısı ve hesaplama çiplerinin ana üreticisi;

  • OpenAI ile Anthropic — gelişmiş zeka sistemlerinin (ChatGPT, Claude) yaratıcıları;

  • xAI — Elon Musk'ın gelişmekte olan yapay zeka laboratuvarı.

Bu şirketlerin tek bir platformda ortak güvenlik protokollerini imzalaması, AI teknolojilerinin kontrolsüz yayılmasını önlemede tek bir uluslararası filtre görevi görecektir.

Trump'ın tanımı: "Neredeyse bir anayasa"

Donald Trump, varılan bu anlaşmanın önemine değinerek, onu modern teknoloji çağı için tamamen yeni bir hukuki ve ahlaki aşama olarak nitelendirdi:

  • Manevi sorumluluk: Trump, kabul edilen kuralları sadece bir tavsiye değil, insanlık güvenliğine karşı yüksek bir "manevi sorumluluk" olarak tanımladı;

  • Yasama temeli: Trump, bu belgenin "neredeyse bir anayasa" statüsüne sahip olduğunu ve yakın gelecekte ABD'de ve muhtemelen tüm dünyada yapay zekayı yönetmek için resmi, zorunlu devlet standartlarının sağlam bir temeli haline geleceğini belirtti.

BT sektörü liderlerinin devlet yönetimiyle birleşerek bu tür kısıtlama ve güvenlik normlarını uygulaması, teknolojik devrimin başıboş değil, net kurallar çerçevesinde devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.

GoogleMetaOpenAINvidiaYapay Zeka
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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