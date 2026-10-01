Shahram Ahadov finalda kaybetti: Özbekistan bir gümüş madalya daha kazandı

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinde düzenlenen Asya Oyunları'nda Özbekistan heyeti hanesine bir madalya daha ekledi. Erkekler judo -73 kg kategorisinde mindere çıkan Shahram Ahadov finale kadar yükseldi ancak final mücadelesinde BAE temsilcisi Kazbek Naguchev'e yenilerek gümüş madalya ile yetindi.

Özbek sporcu finalde kazanıp altın madalyaya ulaşma şansına sahipti. Ancak belirleyici müsabakada şans rakibinden yanaydı.

Shahram Ahadov için gümüş madalya

-73 kg final mücadelesinde Shahram Ahadov, BAE temsilcisi Kazbek Naguchev'e karşı mindere çıktı.

Beklenen altın madalya mücadelesinde sporcumuz potansiyelini tam olarak yansıtamadı ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Böylece Ahadov, Asya Oyunları'nda gümüş madalya sahibi oldu.

Final sonucu ona altın madalyayı getirmese de, judocumuzun turnuvayı podyumun ikinci basamağında tamamlaması Özbekistan heyeti için yeni bir başarı oldu.

Özbekistan'ın madalya sayısı 55'e ulaştı

Shahram Ahadov'un gümüş madalyası ile Özbekistan heyetinin Aichi–Nagoya Asya Oyunları'ndaki toplam madalya sayısı 55'e ulaştı.

Şu ana kadar heyetin hesabında:

16 altın ;

20 gümüş ;

19 bronz madalya bulunmaktadır.

Judo temsilcileri ise Özbekistan'ın madalya hanesine yeni ödüller eklemeye devam ediyor.

Şimdi tüm gözler Marjona Nurullayeva'da

Shahram Ahadov'un finalinden sonra Özbek judosu için bir önemli mücadele daha sırada.

Kadınlar -63 kg kategorisinde Marjona Nurullayeva bronz madalya için mindere çıkacak.

Sporcumuz, belirleyici maçta Kazakistan temsilcisi Esmigul Kuyulova ile karşılaşacak.

Bu mücadele, Özbekistan heyeti için bir madalya daha kazanma fırsatı sunuyor. Bu nedenle judo severler şimdi Nurullayeva'nın performansını heyecanla bekliyor.

Aichi–Nagoya'da madalya mücadelesi devam ediyor

Böylece Özbekistan heyetinin hanesine bir gümüş madalya daha eklendi. Shahram Ahadov finale kadar olan yolu başarıyla geçerek Asya Oyunları madalyası kazandı.

Altın madalya kaçırılmış olsa da, Özbek sporcular için turnuva devam ediyor.

Şimdi judo minderinde sıra Marjona Nurullayeva'da. Onun bronz madalya maçı, Özbekistan heyetinin madalya tablosunun bir kez daha değişebileceği önemli bir karşılaşma olacak.