Cristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldı

Uluslar Ligi kapsamında Danimarka ile oynanacak maç öncesinde Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takım kampından ayrılması, ülke futbol kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. A Bola gazetesinin aktardığı bilgilere göre, bu durum sadece kadro değişikliklerine değil, aynı zamanda takımın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısının da hızla düşmesine neden oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, Ronaldo'nun efsanevi 7 numaralı forması sahipsiz kalmayacak. Uluslar Ligi yönetmeliğine göre, maç kadrosuna dahil edilen oyuncuların 1'den 23'e kadar numaralara sahip olması gerekiyor. Bu nedenle Portekiz milli takımı, Cristiano Ronaldo geçici olarak takımdan ayrılmış olsa bile onun numarasını boş bırakamazdı.

Rafael Leao 7 numarada ve kadrodaki eksikler

Yönetmelik gereği, Danimarka maçında Portekiz milli takımının 7 numaralı forması forvet Rafael Leao 'ya verildi. Hatırlatmak gerekirse, bu oyuncu yaz transfer döneminde Milan kulübünden Galatasaray'a transfer olmuştu.

Ancak milli takım sadece Cristiano Ronaldo ile ilgili değişikliklerle sınırlı kalmadı. Eski Real Madrid, Juventus ve Manchester United forvetinin yanı sıra Francisco Conceição da uyluk bölgesindeki sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Doktorların yaptığı kontroller ciddi bir yırtık olmadığını gösterse de teknik ekip risk almamaya karar verdi.

Sosyal medyadaki kayıplar ve taraftar tepkisi

B24'ün haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili yaşanan kriz, Portekiz Futbol Federasyonu'na ciddi zarar verdi. Özellikle milli takımın resmi sayfaları kısa bir süre içinde, sadece birkaç saat içinde yaklaşık yarım milyon (500 bin) takipçi kaybetti.

A Bola gazetesinin yaptığı anket sonuçlarına göre, yerel taraftarlar yaşanan durumda ağırlıklı olarak Cristiano Ronaldo'yu suçlu buluyor. Daha net ifade etmek gerekirse, katılımcıların yüzde 78,2'si Al Nassr forvetini eleştirirken, yüzde 13,7'si teknik direktör Jorge Jesus'u, yüzde 8,1'i ise federasyon başkanı Pedro Proença'yı ana sorumlu olarak gösterdi.