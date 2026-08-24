Dünyada ilk kez bir yılan kanserden tedavi edildi

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Dünyada ilk kez bir yılan kanserden tedavi edildi

Büyük Britanya'daki Chester Hayvanat Bahçesi'nde 23 yaşındaki dev bir piton, dünyada ilk kez yılanlarda uygulanan sıra dışı bir kanser tedavi yöntemi olan elektro-kemoterapiye tabi tutuldu.

Jodie Foster adındaki 4,5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığındaki ağlı pitonun iştahının azalması ve hareketliliğinin önemli ölçüde düşmesi üzerine veterinerler onu muayene etti. Sonuç olarak çenesinde tehlikeli bir tümör olan fibrosarkom tespit edildi.

Tümör başlangıçta cerrahi yolla alınsa da daha sonra tekrar nüksederek çene kemiğine zarar vermeye başladı. Bu durum yılanın hayatını ciddi şekilde tehdit ediyordu. Bu nedenle veterinerler, kanser uzmanlarıyla iş birliği yaparak insanlarda da kullanılan elektro-kemoterapi yöntemini Jodie için uyarlamaya karar verdi.

Yılanın büyük boyutu nedeniyle operasyon için iki masa birleştirilerek yaklaşık iki kişilik bir yatak büyüklüğünde alan hazırlandı. Jodie önce kendi yaşam alanında uyutuldu, ardından veteriner merkezine götürüldü. Yaklaşık 90 dakika süren işlem sırasında tümör ve zarar gören çene kemiğinin bir kısmı alındı.

Ardından kanser hücrelerinin geri kalanını yok etmek amacıyla elektro-kemoterapi uygulandı. Bu yöntemde bleomisin ilacı ve özel elektrik darbeleri birlikte kullanılır. Elektrik etkisi, kanser hücrelerinin geçirgenliğini geçici olarak artırarak ilacın hücrelere daha etkili bir şekilde girmesine yardımcı olur.

Tedaviden birkaç ay sonra Jodie Foster tekrar normal şekilde beslenmeye başladı ve hareketliliği geri kazandı. Veterinerler, yılanın darbe vurma, avını sıkıca kavrama ve yutma yeteneklerinin korunduğunu belirtti.

Bu hafta yapılan son kontrollerde ise kanserin nüksettiğine dair hiçbir belirtiye rastlanmadı.

Uzmanlar, bunun yılanlarda elektro-kemoterapi kullanımına dair bilinen ilk vaka olduğunu vurguladı. Araştırmacılar, bu deneyle ilgili verileri resmi olarak yayınlayarak gelecekte diğer hayvanların tedavisinde de bu yöntemi kullanma olanaklarını araştırmayı hedefliyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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