Kadın, siyah tenli çocuğu için kocasının çok kahve içmesini suçladı

ABD'de bir kadının, eşini aldattığını gizlemek için tuhaf bir bahane uydurduğu haberi yayıldı. Kadın, beyaz tenli eşinden olan çocuğunun ten renginin koyu olmasını, kocasının çok fazla kahve içmesine bağladı.

“An-Nahar” gazetesinin haberine göre, 22 yaşındaki kadının çocuğu doğduktan sonra dış görünüşü ebeveynler arasında soru işaretleri yarattı. Bunun üzerine kadın, çocuğun ten renginin sebebinin kocasının çok fazla sert espresso tüketmesi olduğunu iddia etti.

Koca, karısına ilişkilerinde başka birinin olup olmadığını sordu. Kadın ise bunu kesin bir dille reddetti.

İşin en ilginç yanı, adam karısının açıklamasına inandı. Çocuğunun ten renginde kendi kahve tüketiminin bir etkisi olduğu fikrini kabul etti.

Böylece kadının, eşine bu sıra dışı sebebi inandırıcı bir şekilde sunduğu belirtiliyor. Ancak kahve tüketiminin bir çocuğun ten rengini bu şekilde değiştireceğine dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor.

Olayla ilgili haber, sosyal medyada da çeşitli tepkilere yol açtı.