Bir kara delik ikiye bölünebilir mi? Bilim insanları sıra dışı bir teoriyi inceledi

Bilim insanları, belirli teorik koşullar altında bir kara deliğin ikiye bölünebileceğini hesaplamalar yoluyla inceledi. Ancak böyle bir sürecin pratikte gerçekleştiği henüz kanıtlanmadı. Bu konuda Naked Science yayını haber verdi.

Genellikle iki kara delik birbiriyle birleşerek daha büyük bir kara delik oluşturur. Bu tür olaylar sonucunda ortaya çıkan kütleçekimsel dalgalar bilim insanları tarafından kaydedilir. Ancak tek bir kara deliğin ikiye bölünmesi oldukça karmaşık bir süreçtir.

Bunun temel nedenlerinden biri termodinamiğin ikinci yasasıyla ilgilidir. Bir kara deliğin entropisi, olay ufkunun alanıyla orantılıdır. Basit, dönmeyen bir kara delik iki küçük kara deliğe bölünürse, toplam entropileri azalabilir. Bu da sürecin gerçekleşmesini ciddi şekilde sınırlar.

Araştırmacılar dönüş hızı teorik maksimuma yakın olan kara delikleri de inceledi. Hesaplamalarda parçaların birbirinden uzaklaşması, enerji ve momentumun korunumu ile entropiyle ilgili şartlar analiz edildi.

Sonuçlara göre, bir kara deliğin bölünmesi için gerekli şartları aynı anda sağlamak çok zordur. Ayrılan küçük parça yeterli enerjiye sahip değilse, ana kara deliğin çekim gücü etkisiyle tekrar geri dönebilir. Araştırmada, böyle bir bölünmeye teorik olarak yol açabilecek dar koşullar, özellikle dönüş hızının maksimum değere çok yakın olduğu durumlar ele alınmıştır.

Bilim insanları ayrıca ek uzamsal boyutların var olabileceğini öngören teorileri de analiz etti. Bu tür modellerde kara delik benzeri yapıların birkaç parçaya bölünmesi mümkündür. Ancak ek boyutların varlığı henüz deneylerle doğrulanmamıştır.

Araştırmanın yazarlarına göre, erken evrende oluşan küçük kara delikler, büyük astrofiziksel kara deliklere kıyasla böyle bir sürece daha yatkın olabilir. Gelecekte bilim insanları, bu tür bir olayın olası izlerini gama ışınları aracılığıyla tespit etme imkanını da araştırmaktadır.

Buna rağmen, henüz hiçbir kara deliğin ikiye bölündüğü gözlemlenmemiştir. Araştırma, kara deliklerin hangi koşullarda parçalanabileceğini sadece teorik açıdan incelemektedir.