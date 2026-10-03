26 yaşındaki influencer mide kanserinden hayatını kaybetti

Çin'in Shenyang şehrinde yaşayan 26 yaşındaki influencer Xixi Xubao, gerçek adıyla Xu Qiting, mide kanseriyle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Hastalanmadan önce beslenme düzeni ve günlük alışkanlıkları hakkında sosyal medyada açıkça paylaşımlarda bulunuyordu.

Xixi, 28 Eylül Pazartesi günü mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Ertesi gün, 29 Eylül'de sosyal medya hesabından takipçilerine vefat haberi duyuruldu.

Paylaşımda, Xixi'nin hayatına dair sıcak anıların yanı sıra onu destekleyen ve ilgilenen herkese teşekkür edildi.

Mesajda, “Xixi özgür, canlı, cesur ve nazik bir hayat yaşadı. Hayatı boyunca onu destekleyen ve ona değer veren herkese teşekkür ederiz” denildi.

Xixi, vefatından önce sosyal medyada beslenme alışkanlıkları ve günlük rutini hakkında videolar paylaşıyordu. Bu videolarda influencer, sağlıklı bir yaşam tarzına pek uymadığını açıkça belirtmişti.

Kendi ifadelerine göre, genellikle her gece 00:00 ile 02:00 saatleri arasında uyuyordu. Ayrıca günde sadece iki öğün yemek yediğini ve öğünler arasında uzun süre aç kaldığını belirtmişti.

Xixi su içmeyi sevmediğini, günde iki fincan kahve tükettiğini ve haftada üç-dört kez sütlü çay içtiğini söylemişti.

Bunun yanı sıra, genellikle hazır yemek sipariş ettiğini veya dışarıda yemek yediğini ifade etmişti. Influencer, yağlı ve acı yemekleri sevdiğini de gizlememişti.

Xixi, yemek seçimi konusunda çok titiz biri olduğunu tanımlamıştı. Özellikle meyve ve sebzelerden hoşlanmadığını belirtmişti.

2025 yılının Ocak ayı başlarında ilk rahatsızlıkları ortaya çıkmaya başladı. Yemek yerken yutkunma güçlüğü, geğirme, şişkinlik ve iştah kaybı gibi belirtiler gözlemlendi.

Kısa bir süre sonra kendisine mide kanseri teşhisi konuldu. Bundan sonra Xixi, tedavi sürecini de sosyal medyada düzenli olarak paylaştı.

Xixi yurt dışında eğitim almıştı. Çin'e döndükten sonra Shenyang ve Dalian şehirlerinde Jifu adlı bir fırın markası kurdu. İşinin zirvesindeyken markanın altı şubesi vardı. Vefat ettiği sırada ise bunlardan dördü faaliyet gösteriyordu.

Uzmanlar, mide sağlığını korumak için yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmeyi, ayrıca tuzlu, yağlı ve işlenmiş gıdaları azaltmayı tavsiye ediyor.

Ayrıca sigarayı bırakmanın, alkol tüketimini haftada 14 birimle sınırlandırmanın ve sağlıklı kiloyu korumanın önemli olduğu vurgulanıyor.

Mide ile ilgili sorunlar uzun süre devam ederse bir doktora başvurulması ve mide kanseriyle ilişkili enfeksiyonlardan biri olan H. pylori bakterisi için test yapılması öneriliyor.

Sürekli hazımsızlık, açıklanamayan kilo kaybı ve diğer endişe verici belirtiler göz ardı edilmemelidir.