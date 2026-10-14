Moskova metrosunda Afrikalı yolcuya saldıran kişi beklenmedik bir karşılıkla karşılaştı (video)

Rusya'nın başkenti Moskova metrosunda yolcular arasında çıkan bir kavganın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen videolarda, vagon içinde Afrikalı siyahi bir yolcuya saldıran yerel bir erkeğin ciddi bir direnişle karşılaştığı ve yere serildiği görülüyor.

Görgü tanıkları, saldırgan şahsın yabancı yolcuya hakaret ederek provokasyon yapmaya çalıştığını, ancak beklenmedik bir şekilde kendisini zor durumda bulduğunu belirtti.

Hareket halindeki vagonda çatışma ve kayıtsızlık

Olay, Moskova metrosunun Zamoskvoretskaya hattında seyreden bir trende meydana geldi:

Provokasyon ve karşı yanıt: Görgü tanıklarına göre, yerel yolculardan biri Afrikalı yolcuyu aşağılayarak fiziksel şiddet uygulamaya çalıştı. Ancak yabancı uyruklu kişi sessiz kalmayarak ona karşı dövüş teknikleri uyguladı ve onu vagonun köşesinde etkisiz hale getirdi;

Çevredeki insanların tutumu: Yayılan görüntülerde, vagonun dolu olmasına ve hatta askeri üniformalı yolcuların bulunmasına rağmen, insanların çoğunun kavgaya karışmayıp sadece izlemekle veya telefonla kaydetmekle yetindiği görülüyor;

Etkisiz hale getirme ve kontrol: Siyahi yolcu, saldırganın boynunu ve kollarını kilitleyerek onu tamamen hareketsiz bıraktı.

Tren durduğunda: Durum perona taşındı

Tren bir sonraki istasyona ulaşıp kapılar açıldıktan sonra olaylar yeni bir boyuta taşındı:

Perona çıkarılması: Tren 'Dinamo' istasyonuna geldiğinde, Afrikalı yolcu kendisine saldıran adamı vagondan sürükleyerek istasyon platformuna çıkardı;

Tam teslimiyet: Peronda saldırgan yere yatırılarak tamamen etkisiz hale getirildi ve ancak o zaman çevredeki bazı yolcular ile metro görevlileri duruma müdahale etmeye çalıştı;

Sosyal medya tepkileri: Sosyal medya kullanıcıları bu olayı, göçmenlere ve farklı milletlerden kişilere karşı haksız yere saldırganlık yapanlara iyi bir ders olarak nitelendiriyor ve herkesin onurunu koruma hakkına sahip olduğunu vurguluyor.

Söz konusu olayla ilgili olarak metro polisi ve kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma başlatılması bekleniyor.