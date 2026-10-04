Çin'de bir anne, 2 yaşında kaybettiği oğlunu 32 yıllık arayışın sonunda buldu

1988 yılında Çin'de 2 yaşındaki Mao Yin, babası su getirmeye gittiği sırada bir otelin girişinde kayboldu. Oğlundan ayrı düşen anne Li Jingji, onu bulma umuduyla tüm hayatını arayışa adadı.

İşini bıraktı ve 32 yıl boyunca oğlunun izini sürdü. Bu süre zarfında 100 binden fazla broşür dağıttı, farklı bölgelere gitti ve oğlu hakkında bilgi aradı.

Arama sürecinde Li Jingji sadece kendi çocuğunu aramakla kalmadı, diğer ailelere de yardım etti. Kayıp 29 çocuğun aileleriyle yeniden bir araya gelmesine vesile oldu.

Mao Yin'in çocukken başka bir aileye satıldığı ve kendi kökeni hakkında hiçbir şey bilmeden büyüdüğü ortaya çıktı.

Nihayet 2020 yılında, 32 yıllık ayrılığın ardından anne ve oğul birbirine kavuştu. Uzun süredir beklenen bu buluşma, yıllar boyunca umudunu kaybetmeyen bir annenin sabrının ve evladına olan sonsuz sevgisinin sembolü oldu.