34 yıl sonra buzuldan iki dağcının cesedi bulundu

·44·Dünya
34 yıl sonra buzuldan iki dağcının cesedi bulundu

İsviçre Alpleri’nde 34 yıl önce kaybolan iki Belçikalı dağcının cesetleri bulundu. Onlara ait kalıntılar, buzulun erimesiyle buz altında kaldıkları yerden yüzeye çıktı. Bu haberi CBS News bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, bu yıl 26 Temmuz’da İsviçre’nin İtalya sınırına yakın Valais kantonunda bulunan Trift Buzulu’nda bir turist iki kişinin cesediyle karşılaştı.

Bulunan kalıntılar, kimlik tespiti ve adli inceleme yapılması amacıyla Sion kentindeki Valais Hastanesi’nin adli tıp enstitüsüne gönderildi.

Yapılan DNA analizi sonucunda cesetlerin 1992 yılında Weissmies bölgesinde kaybolan iki dağcıya ait olduğu doğrulandı. Kaybolduklarında 39 ve 41 yaşındaydılar.

On yıllardır çözülemeyen sır DNA sayesinde aydınlatıldı

Polis verilerine göre Valais kantonu, 1925’ten bu yana kayıp kişiler listesi tutuyor. Bu listeye alınan kişilerin çoğu yüksek dağlık bölgelerde ve nehirlerde kayboldu.

Yıllar boyunca bazı kişilerin akıbeti bilinmedi. Ancak son yıllarda iklim değişikliği ve sıcaklık artışı nedeniyle dağlardaki buzullar geri çekilmeye başladı. Bu durum, onlarca yıl önce kaybolan insanların ceset ve kalıntılarının yavaş yavaş ortaya çıkmasına yol açıyor.

Uzmanlar, buzulların erimesiyle daha önce kalın buz tabakalarının altında kalan insan kalıntılarının giderek daha fazla açığa çıktığını belirtiyor.

Böylece 34 yıl önce kaybolan iki dağcının akıbeti de buzulun geri çekilmesi ve modern DNA incelemeleri sayesinde nihayet aydınlatıldı.

İsviçreValaisCBS NewsWeissmiesSion
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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